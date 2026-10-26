Ekim ayının son günlerine girilirken bahçıvanlar ve üreticiler için kış hazırlıkları hız kazandı. Meyve ağaçlarının gövdelerini kireçle beyaza boyama mesaisi başlarken, üreticilerin en sık karşılaştığı sorunların başında ilk sağanak yağışlarla birlikte akıp giden boyalar geliyor.

Uzmanlar, dondurucu soğuklar ve yoğun yağışlar bastırmadan, özellikle ekim ayı tamamlanmadan yapılacak doğru bir uygulamanın ağaç sağlığı için kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

HAYATİ BİR KORUMA KALKANI

Gövde boyamanın yalnızca görsel bir uygulama olmadığını belirten uzmanlar, beyaz tabakanın kış aylarındaki güneş ışınlarını yansıtarak ağaç kabuğunun gündüz aşırı ısınmasını önlediğini vurguladı. Gece ile gündüz arasındaki sert sıcaklık farkları nedeniyle gövdede oluşabilecek derin çatlakların önüne bu yöntemle geçiliyor.

Hassas ve ince kabuk yapısına sahip genç fidanlar ise bu korumaya en çok ihtiyaç duyan grubu oluşturuyor. Uygulama başta elma, armut, erik, kiraz, şeftali ve kayısı olmak üzere pek çok meyve ağacında tavsiye ediliyor.

YAĞMURDA AKIP GİTMEMESİ İÇİN KİRECE NE EKLENMELİ?

Boyanın gövdede tutunma süresini uzatmak amacıyla karışıma az miktarda nişasta veya kil ilave edilmesi öneriliyor. Bu doğal katkılar harcın kıvamını yoğunlaştırarak kabuğa daha güçlü yapışmasını sağlıyor.

Uzmanlar katkı maddelerinin oranına ilişkin önemli uyarılarda bulundu:

- Katkıların 'göz kararı' ve aşırı miktarda eklenmemesi gerekiyor; fazla kalınlaşan harç yüzeye dengeli yayılmıyor ve kuruduktan sonra pul pul dökülüyor.

- Hazır kireç kullanılıyorsa, üretici firmanın ek katkı maddelerine izin verip vermediği ambalaj üzerinden kontrol edilmeli.

- Karışım hazırlanırken standart tariflerde 10 litre suya yaklaşık 2 kilogram kireç önerilse de, en sağlıklı sonucun ürün etiketindeki talimatlara göre su eklenerek alınacağı belirtildi.

- Kirecin yakıcı etkisi nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük kullanılması gerekiyor.

YAĞMUR ÖNCESİ ZAMANA DİKKAT

Uygulamanın verimi doğrudan hava koşullarına bağlı. Sonbaharın bu son günlerinde, havanın sıfırın üzerinde olduğu, gövdelerin tamamen kuru kaldığı ve boyanın kuruma süresince yağış beklenmeyen kurak günler tercih edilmeli. Yağış hemen öncesinde yapılan uygulamalarda kireç prizini alamadan yıkanıp gidiyor.

Uygulama öncesinde ağaç gövdesini zedelemeden, yalnızca kendiliğinden kalkan ölü kabuk parçalarının nazikçe temizlenmesi, harcın ise kalın bir tabaka yerine ince ve homojen sürülmesi tavsiye edildi. Kış boyunca yağışların ardından gövdelerin kontrol edilerek gerekirse tazelenmesi gerekiyor.