Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini açıklayacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 olarak açıklnırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşmişti.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla belli oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

İSTANBUL ENFLASYONU BELLİ OLDU

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ekimde aylık yüzde 2,47 artarken yıllık yüzde 32,47 olarak gerçekleşti.