Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde ısıtma ihtiyacı artarken, enerji faturaları hane halkının en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi.

Belirlenen enerji tavan fiyatları birim maliyetleri sınırlandırsa da toplam tüketimi kısıtlamıyor; yani daha fazla doğalgaz kullanıldığında fatura da aynı oranda yükselmeye devam ediyor.

Birçok evde kombiler gereksiz yere yüksek derecelerde çalıştırılıyor. Oysa cihazın peteklere gönderdiği suyun sıcaklığını düzenleyerek, evinizi soğutmadan ve yaşam kalitenizi düşürmeden ciddi oranda tasarruf sağlamak mümkün.

KOMBİNİZDEKİ GİZLİ TASARRUF

Kombinizin "akış sıcaklığı", evinizi ısıtmak için radyatörlerinizden geçirilen suyun sıcaklığı anlamına gelir. Modern yoğuşmalı kombiler için uzmanlar, başlangıç noktası olarak genellikle 60°C civarında bir akış sıcaklığı önermektedir. Ancak optimum derece; evinizin yalıtımına, büyüklüğüne ve ısıtma sisteminizin türüne göre değişiklik gösterebilir.

KOMBİ TİPİNİZE GÖRE DOĞRU AYAR NASIL YAPILIR?

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce mevcut ayarlarınızın fotoğrafını çekmek veya bir kenara not etmek, olası aksiliklerin önüne geçmek açısından faydalı olacaktır. Sistem türünüze göre izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Sıcak Su Depolu (Geleneksel) Kombiler: Bu sistemlerde genellikle tek bir ayar düğmesi bulunur. Sıcak su deposunda bakteri oluşumunu engellemek ve güvenliği sağlamak adına akış sıcaklığını 65°C'ye düşürmek idealdir.

Depolamalı Olmayan (Kombi) Cihazlar: Biri radyatörler, diğeri kullanım suyu için olmak üzere iki farklı kadran yer alır. Sıcak su konforunuzu bozmadan peteklerin sıcaklık derecesini 60°C seviyesine veya evinizin durumuna göre daha da aşağıya rahatlıkla çekebilirsiniz.

"EVİM SOĞUR MU?" KAYGISINA SON

Sıcaklık derecesini düşürürken akla gelen ilk endişe, radyatörlerin soğuması veya evin yeterince ısınmamasıdır. Yapılan uygulamalar gösteriyor ki, bu değişiklikle radyatörlerin hedef sıcaklığa ulaşması sadece birkaç dakika daha uzun sürse de ortam ısısı mükemmel bir şekilde korunmaktadır.

Hava durumundaki değişimlere göre bu ayarı kademeli olarak güncelleyebilir ve eviniz için en doğru dereceyi deneme-yanılma yoluyla bulabilirsiniz.

ÇAMAŞIR YIKAMA DERECESİNİ DE DÜŞÜRÜN

Ev bütçesine katkı sağlayacak bir diğer pratik yöntem ise çamaşır makinesinin yıkama sıcaklığını azaltmaktır. Günümüzdeki modern deterjanlar, düşük sıcaklıklarda bile leke ve mikropları etkili bir şekilde temizleyebilmektedir. Çamaşırları daha düşük derecelerde yıkamak, elektrik tüketiminde gözle görülür bir azalma sağlayacaktır.