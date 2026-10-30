TÜRK-İŞ, Ekim 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını gösteren açlık sınırı 38 bin 24 liraya yükseldi.

Gıdanın yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla hesaplanan yoksulluk sınırı 123 bin 856 lira oldu. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 lira olarak belirlendi.

MUTFAK ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 33,83

Araştırmaya göre mutfak enflasyonu ekimde aylık yüzde 0,59 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki artış yıllık bazda yüzde 33,83, yıllık ortalamada ise yüzde 39,26 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ Açlık Sınırı Endeksi, eylüldeki 1419,74 seviyesinden ekimde 1428,12'ye çıktı.

TAVUK VE YUMURTA FİYATLARI ARTTI

Çarşı, pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre süt, peynir ve yoğurtta geçen aya kıyasla önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir miktar gerileme, kuzu etinde ise sınırlı artış görüldü. Bu hareketlerin et grubunun genel fiyat düzeyini fazla etkilemediği belirtildi. Balık fiyatları geçen ayla aynı seviyede kalırken sezonun başlamasıyla tezgâhlardaki çeşitlilik arttı.

Tavuk eti fiyatları yükselirken yumurtada da kısmi artış yaşandı. Kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimekte önemli bir değişiklik gözlenmedi; kırmızı mercimek fiyatında ise bir miktar artış tespit edildi.

MEYVE VE SEBZEDE 39 ÜRÜN İZLENDİ

Sonbahar-kış geçişinin sürdüğü meyve ve sebze grubunda fiyat ortalaması geçen ayla aynı düzeyde kaldı. Hesaplamada 28'i sebze, 11'i meyve olmak üzere toplam 39 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı.

Araştırmada maydanoz ve kıvırcık gibi salata yeşillikleri hariç sebzenin ortalama kilogram fiyatı 120,42 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 143,18 lira olarak belirtildi. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı ise 119,29 lira olarak hesaplandı.

TEREYAĞI VE İRMİKTE FİYAT ARTIŞI

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmiğin yer aldığı grupta genel olarak önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Ekmeğin fiyatı aynı kalırken pirinç, un ve bulgurda önemli değişiklik olmadı; irmikte bir miktar artış yaşandı.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve margarin geçen ayki fiyatlarını korudu, tereyağı fiyatları ise bir miktar arttı. Yağlı tohum ürünlerinde değişiklik görülmedi. Siyah ve yeşil zeytindeki sınırlı düşüşün ortalamayı etkileyecek düzeyde olmadığı belirtildi.

Diğer gıda maddelerinde çay fiyatları sabit kaldı. Baharatlarda ürün bazlı artışlar görülürken bal, reçel ve pekmez fiyatlarında da bir miktar yükseliş kaydedildi.