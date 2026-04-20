İtalya'nın kalbinde, Alpler'in gölgesinde sadece 100 kişinin yaşadığı bir köyün, koca bir imparatorluğun kaderini değiştirdiğine inanır mıydınız?

Valle d'Aosta'nın en küçük belediyesi olan Bard, yüz ölçümüyle "cüce" gibi görünse de tarihiyle bir "dev" olduğunu kanıtlıyor.

1800 yılında koca bir orduyla İtalya’yı fethetmeye gelen Napoleon Bonaparte, bu küçücük köyün tepesindeki kale tarafından durduruldu. Bugün o görkemli kale, modern asansörlerle çıkılan devasa bir müze kompleksine dönüştü, ama duvarların içinde hala o savaşın soğuk nefesi hissediliyor.

Kadınlar kaydırağında çocuk isteme ritüeli gerçekleştiriliyor

Köyün hemen dışında, arkeologları bile şaşırtan bir alan var. Neolitik dönemden kalan kaya oymaları ve buzulların açtığı "devlerin çukuru". En tuhafı, yerel halkın "kadınlar kaydırağı" (scivolo delle donne) dediği yer. Yüzyıllardır çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar buraya gelip çocuk isteme ritüelini gerçekleştiriyor.

Eğer ekim ayında oradaysanız, kendinizi bir film setinde sanabilirsiniz. Marché au Fort festivalinde köy, tamamen yerel ürünlerin satıldığı dev bir pazara dönüşüyor. Peynirler, şaraplar ve antik kıyafetli insanlar arasında yürürken Roma döneminden kalan ve hala tıkır tıkır çalışan su kanalını görebilirsiniz.