Gecelerin uzaması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde ısıyı korumak amacıyla pencerelerin kapalı tutulması, gazlı ocak kullanan haneler için çeşitli sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Clean Air Hub UK tarafından yapılan uyarılarda, yetersiz havalandırılan mutfaklarda kullanılan gazlı ocakların ev içi hava kirliliğinin ana kaynaklarından biri olduğu belirtildi.

EV İÇİ AZOT DİOKSİT SEVİYESİ YASAL SINIRLARI AŞIYOR

Clean Air Hub UK verilerine göre, tipik bir mutfakta gaz kullanımı sonucu ortaya çıkan azot dioksit kirliliği; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kalitesi rehber ilkelerini, Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) iç mekan sınırlarını ve dış mekan yasal hava kirliliği standartlarını geride bırakıyor.

Açıklamada, gazlı pişirme cihazlarının yalnızca kullanım sırasında değil, kapalı olduklarında da ortama metan ve benzen gibi zararlı gazlar sızdırabileceği ifade edildi.

ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER ÜZERİNDEKİ SAĞLIK ETKİLERİ

Uzmanlar, gazlı ocaklardan yayılan kirleticilerin yol açabileceği sağlık sorunlarını şu şekilde sıralıyor:

Solunum yolu hastalıkları: Azot dioksit maruziyeti; akciğerlerde iltihaplanmaya, akciğer fonksiyonlarında azalmaya, çocuk ve yetişkinlerde astım krizleri ile öksürük ve hırıltı gibi semptomların artmasına neden oluyor.

Çocukluk çağı astımı ve gelişim: Gazlı pişirmenin çocukluk çağı astım yükü üzerindeki etkisinin pasif içicilikle benzer düzeyde olduğu kaydediliyor. Ayrıca yaşamın ilk üç ayındaki azot dioksit yoğunluğunun, bebeklik ve çocukluk döneminde bellek ve sözel gelişim bozuklukları ile DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) riskiyle ilişkili olduğu belirtildi.

Nörolojik etkiler: Yetişkinlerde bilişsel gerileme, demans ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler görülebileceği ifade ediliyor.

RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLEN ÖNLEMLER

Açıklamada, gazlı ocak kullanmaya devam eden hanelerin alabileceği güvenlik önlemlerine de yer verildi:

Yemek pişirme sırasında ve pişirme işleminden sonra en az 10 dakika boyunca pencereler açılarak hava akımı (cereyan) sağlanmalı; dışarıya tahliyesi olan aspiratör veya davlumbazlar aktif kullanılmalıdır.

İmkan dahilinde elektrikli ocaklara geçilmesi veya su ısıtıcısı, mikrodalga ve hava fritözü (air fryer) gibi fişli cihazların tercih edilmesi önerilmektedir.

Gazlı cihazların yıllık bakımları aksatılmamalı, mutfak ve yakın odalara düşük seviyeleri algılayabilen karbonmonoksit detektörleri kurulmalıdır.