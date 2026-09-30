Gökyüzü Ekim ayında romantik ilişkilere taze bir nefes getirmeye hazırlanıyor. Aşkın ve tutkunun temsilcisi Venüs'ün geri hareketi pek çok kişi için ilişkilerde temkinli olunması gereken bir döneme işaret etse de gökyüzündeki gezegen hareketleri bazı burçlar için büyük sürprizler barındırıyor. Ay ortasında gerçekleşecek Terazi Yeni Ayı ve Aslan burcundaki Mars'ın getirdiği cesaret dalgası, gökyüzünün şanslı isimlerine aradıkları aşkın kapılarını aralıyor. Retronun kafa karıştırıcı etkilerine rağmen Ekim ayında yalnızlığını geride bırakıp yeni bir ilişkiye adım atacak o 3 burç netleşti.

KOÇ BURCU: DENGELİ VE ZARİF BİR İLİŞKİ KAPIDA

Ekim ayı Koç burçları için romantizmin doğrudan merkezinde yer alacakları bir dönemi başlatıyor. İlişkiler evinde doğan Terazi Yeni Ayı, uzun süredir yalnız olan Koçlara dengeli, sabırlı ve zarif bir partner adayı sunma potansiyeli taşıyor. Aslan burcundaki Mars'ın aşk evini hareketlendirmesi ise Koçların içindeki cesareti artırıyor. Bu süreçte hoşlanılan kişiye ilk adımı atmak, buluşma teklif etmek veya hisleri açıkça ifade etmek adına ayın ilk yarısı oldukça elverişli bir zemin sunuyor. Sadece Venüs retrosu süresince sabırsız davranmayıp süreci zamana yaymak ve karşı tarafı daha yakından tanımak kritik önem taşıyor.

İKİZLER BURCU: FLÖRT HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR

İkizler burçları Ekim ayında unuttukları flört kelebeklerini yeniden hissetmeye hazırlanıyor. Terazi Yeni Ayı'nın flört ve eğlence alanını aydınlatması; katılan bir davet, konser veya sosyal ortamda beklenmedik bir tanışmaya imkan tanıyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı sosyal çekiciliği artırırken, Aslan burcundaki Mars iletişim trafiğini oldukça hızlandırıyor. Küçük bir mesajla başlayan sohbetlerin gece yarılarına kadar uzayabileceği bu dönemde, ay sonuna doğru yaşanabilecek Merkür retrosu nedeniyle duygusal konuları yazışmak yerine yüz yüze konuşmak yanlış anlaşılmaların önüne geçiyor.

YENGEÇ BURCU: YA GEÇMİŞİNİZDEN BİRİ YA DA YAKIN ÇEVRENİZDEN BİRİ

Yengeç burçları için Ekim ayının aşk hikayesi hem geçmişin izlerini hem de yakın çevrenin güven veren sıcaklığını barındırıyor. Venüs'ün romantizm alanındaki geri hareketi; yarım kalmış bir ilişkinin, zamanında adımı atılamamış bir konunun veya geçmişte kaçırılan bir fırsatın yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor. İki tarafın da olgunlaşmış olması, eski kırgınlıkları geride bırakıp daha sağlam bir temel atılmasına imkan tanıyor. Ay sonuna doğru gerçekleşecek Boğa Dolunayı ise arkadaşlık ilişkilerini hareketlendiriyor. Yalnız olan Yengeçler için dostların aracılığıyla tanışılacak biri veya tanıdık bir yüz kalıcı bir ilişkinin başlangıcı olabilir.