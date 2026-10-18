Manisa’nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Demirci ilçe merkezinde yağmur ve soğuk hava görülürken, 1650 rakımlı Büyük Yayla mevkisinde yağış kara dönüştü.

Bölgede kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetrenin üzerine çıktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasında bulunan 2 bin 250 metre rakımlı Kumalar Yaylası’na kar yağdı. Akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışını yakından görmek isteyen doğaseverler, yaylanın yüksek noktalarına çıktı.

SAKARYA

Sakarya’nın Hendek ilçesinde de yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çarşamba gününden bu yana etkisini azaltarak sürdüren sağanak, rakımı yüksek bölgelerde kara dönüştü.

Hendek’te bulunan 1722 rakımlı Dikmen Yaylası ile 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

DÜZCE

Düzce’de soğuk hava kar getirdi

Düzce’de dört gündür etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.

UŞAK

Uşak’ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Uşak’ta yüksek kesimlerde dün akşam başlayan mevsimin ilk kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağışın ardından yüksek rakımlı köyler ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

KARABÜK

Karabük’te kar manzaraları dronla görüntülendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ömür Ahmet Kıran mevkisinde doğa beyaza bürünürken, bölgede oluşan kar manzaraları dronla kaydedildi.