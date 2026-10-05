Ekim ayının gelişiyle birlikte düşen hava sıcaklıkları, evlerde örümcek hareketliliğinin artmasına neden oluyor. Örümcek uzmanları, ilkbahar sonu ve sonbahar başı döneminde ev örümceklerinin çiftleşme arayışıyla iç mekanlara yöneldiğini ifade etti.

Haşere kontrol uzmanları, bu süreçte evlere giren örümcek yoğunluğunu azaltmak amacıyla doğal korunma yöntemlerine dikkat çekti. Örümceklerin tat alma duyularını ayaklarıyla gerçekleştirdiğini belirten uzmanlar; lavanta, okaliptüs, nane gibi uçucu yağlar ile limon ve portakal kabuklarının caydırıcı bir etki sağladığını vurguladı.

PENCERE KENRALARINA PAMUK BIRAKIN

Uzmanlar, hazırlanan uçucu yağ karışımlarının pencere kenarları, kapı eşikleri, süpürgelikler ve kapalı alanlara sprey yardımıyla uygulanabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan haşere kontrol sitesi Sentinel Pest, etkinin daha uzun sürmesi için uçucu yağ emdirilmiş pamuk toplarının dolap içleri, mobilya arkaları ve köşe noktalara yerleştirilmesini öneriyor.

Gardening Know How platformu da pamuk toplarına dört ila beşer damla nane ve lavanta yağı damlatılarak pencere önü ile çöp kutusu çevresi gibi alanlara koyulmasını, bu işlemin iki ila üç günde bir tekrarlanmasını tavsiye etti.

Ayrıca uzmanlar, uçucu yağ içeren pamukların evcil hayvanlar ve küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulması konusunda uyarıda bulundu.

EV EKOLOJİSİNE KATKILARI DA MEVCUT

Uzmanlar, örümceklerin mekanik olarak uzaklaştırılması önerilse de bu canlıların ev içi ekosistemde yararlı bir rol üstlendiğini de ekliyor. Örümceklerin; sinek, güve ve gümüş böceği gibi haşereleri avlayarak popülasyon dengesini sağladığı ifade edildi.