Sonbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte, bahçe bakımı ve bitkilerin soğuktan korunması süreçleri hız kazandı. Sosyal medyada bahçıvanlık üzerine paylaşımlar yapan bahçe bilimi uzmanı Ish, evlerde yaygın olarak kullanılan tuvalet kağıdı rulo kartonlarının atılmaması gerektiğini belirterek bu materyalin bahçede kullanılabileceği dört farklı alanı açıkladı.

YABANİ OTLARIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMELERİ

Kesilerek düzleştirilen karton ruloların toprağa serilmesiyle doğal bir yabani ot membranı elde edildiği belirtildi. Yere flat şekilde serilen veya bitki tarhlarının altına yerleştirilen kartonlar, topraktan yabani otların çıkmasını engellerken zamanla çözünerek toprağa karışıyor.

DON OLAYLARINA KARŞI ISI KATMANI OLUŞTURMALARI

Yaklaşan soğuk havalar ve don riskine karşı koruma sağladığı ifade edilen yassılaştırılmış rulolar, bitki çevresine yerleştirildiğinde soğuğa karşı koruyucu bir ısı katmanı görevi görüyor.

DOĞAL FİDE KABI OLARAK KULLANILABİLMELERİ

Tohum çimlendirme sürecinin ilk 3-4 haftasında bu karton tüplerden faydalanılabileceği aktarıldı. İnce karton yapısı sayesinde bitkiler daha büyük bir saksıya veya doğrudan toprağa aktarılırken rulodan çıkarılması gerekmiyor; karton, bitki olgunlaşana kadar toprak altında kendiliğinden ayrışıyor.

KOMPOST YAPIMINA KATKI SAĞLAMALARI

Evde kompost üretimi yapanlar için karton ruloların etkili bir organik girdi sunduğu ifade edildi. Kompost alanına eklenen ve üzeri organik malzemelerle örtülen tüplerin, solucanlar tarafından hızlıca tüketildiği ve toprak kalitesini artıran kompost oluşumuna destek verdiği kaydedildi.