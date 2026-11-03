Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Veriler öncesinde ekonomistlerin katıldığı iki ankette de yıllık enflasyonun eylül ayındaki yüzde 29,73 seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette, ekimde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2,20 artacağı tahmin edildi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon, eylüle göre 0,45 puan düşerek yüzde 29,28 olacak.

AYLIK TAHMİNLER YÜZDE 1,25 İLE 2,70 ARASINDA

AA anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.

Bloomberg HT'nin anketinde ekim ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 2,42, yıllık yüzde 29,59 olarak belirlendi. Bu ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,5 oldu.

EYLÜLDE TÜİK VE ENAG NE AÇIKLAMIŞTI?

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aynı ay için aylık enflasyonu yüzde 2,10, yıllık enflasyonu yüzde 46,61 olarak hesapladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi TÜİK verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, eylülde yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına gerilediğini söyledi.