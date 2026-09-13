Dünya genelinde tırmanışa geçen enerji maliyetleri, Türkiye’deki enflasyon ve tarife beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sene başından bu yana yaşanan artışların boyutunu gözler önüne serdi. Kara yaptığı paylaşımda, yılın başından bu yana Brent petrolün dolar bazında %60, Avrupa doğalgaz fiyatlarının ise euro bazında yüzde 160 oranında yükseldiğini vurguladı. Küresel piyasalardaki bu sert artışların iç piyasaya etkisini değerlendiren Kara, "Ay sonuna kadar gevşemezse Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam gelebilir" ifadeleriyle olası tarife güncellemelerine işaret etti. İşte Kara'nın paylaşımı:

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