Sıradan bir tarla kazısının yüzyılın keşfine dönüşeceği kimsenin aklına gelmezdi, ancak toprağın derinliklerinden çıkan küçük bir sandık tüm dengeleri değiştirdi. Yerel kaynaklardan sızan bilgilere göre, bu gizemli sandığın içinde sadece farklı dönemlere ışık tutan antik sikkeler değil, aynı zamanda parıltısıyla göz kamaştıran birkaç külçe altın da yer alıyor.

KORUMA AMACIYLA GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Uzmanların yaptığı ilk incelemeler, bu sikkelerin bir kısmının yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu gösterirken, buluntunun maddi değerinin en az 100 milyon dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Bu devasa rakam, bölgeyi bir anda dünyanın odak noktası haline getirdi.

Arkeologların olay yerine ulaşmasıyla birlikte heyecan daha da katlandı; çünkü yapılan değerlendirmeler, kazılan alanın buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu işaret ediyor.

Tarihçiler, bu hazinenin kökenine dair iki güçlü senaryo üzerinde duruyor. İlk ihtimale göre bu altınlar, Avrupa’nın savaşlar ve göçlerle çalkalandığı karanlık dönemlerde, servetini korumak isteyen birileri tarafından toprağa emanet edildi. Diğer bir ihtimal ise bölgenin geçmişte kritik bir ticaret güzergâhı üzerinde bulunması; yani bu sandık, bir tüccarın haydutlardan kaçarken gizlediği değerli bir sermaye olabilir.

BÖLGENİN EKONOMİK GELECEĞİ DEĞİŞECEK

Ancak keşfin boyutu sadece tarihle sınırlı kalmayabilir. Jeologların sürece dahil olmasıyla birlikte, tarladaki buluntuların bölgedeki doğal bir altın rezervinin habercisi olabileceği ihtimali doğdu. Eğer bu teori doğrulanırsa, toprak altında yatan şey sadece geçmişin mirası değil, bölgenin ekonomik geleceğini tamamen değiştirecek devasa bir kaynak olabilir. Şimdilik kesin olan tek şey, toprağın altındaki bu sessiz bekleyişin yerini büyük bir heyecana bıraktığı ve uzman ekiplerin yeni sürprizler için titizlikle çalışmaya devam ettiği.