Muhtemel Aşk dizisinde Kadir karakterini canlandıran Ekin Koç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki etkinliklere katılan ünlü isimler arasındaydı. Etkinlikten fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun gönderisinde, aynı organizasyonda bulunan Alp Navruz'un yer almaması dikkat çekti. Etkinlikte çekilen bazı karelerde Koç'un arkasında görülen Navruz'un, Instagram gönderisindeki fotoğraflardan çıkarıldığı fark edildi.

KAPLUMBAĞA PELUŞ OYUNCAKLA POZ VERDİ

Meryem Uzerli, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin de katıldığı COP31 etkinliğinden kareler paylaşan Ekin Koç, COP31 temalı kaplumbağa pelüşüyle objektif karşısına geçti. İklim değişikliğine de değinen oyuncu, etkinliğin bir parçası olmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Ancak paylaşımındaki fotoğraflarla etkinlikte çekilen diğer kareler arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bazı görüntülerde Koç'un arkasında bulunan Alp Navruz'un, Instagram gönderisinde yer almaması dikkat çekti.

ALP NAVRUZ, AYÇA AYŞİN TURAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yolları, 2021 yılında Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde kesişmişti. Dizide Haziran ve Poyraz karakterlerine hayat veren ikili, ekran arkadaşlığını aşka dönüştürmüş ancak yaklaşık bir yıl süren ilişkilerini Ekim 2022'de noktalamıştı.

Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan ise İnandır Beni ve Vicdansız'ın ardından Muhtemel Aşk dizisinde üçüncü kez aynı projede buluştu. İkilinin yeniden partner olması, geçmişteki ilişkiyi de yeniden hatırlattı.

FOTOĞRAFLARIN KIRPILMASI MERAK UYANDIRDI

Ekin Koç'un Alp Navruz'u fotoğraflardan çıkarmasının nedeni ise bilinmiyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu durumu Ayça Ayşin Turan ile olan yakınlığına bağlarken, bazıları ise fotoğraf seçiminden kaynaklanmış olabileceğini savundu. Oyuncudan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.