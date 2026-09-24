AŞK İDDİASI ORTALIĞI SALLADI
“Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Uyanış: Büyük Selçuklu”, “Üç Kuruş” ve “Taş Kağıt Makas” gibi dizilerde rol alan Ekin Koç, özel hayatıyla ilgili yeni bir iddiayla gündemde.
ŞEMSİYE VE ŞAPKA DETAYI
Oyuncunun influencer Maral Sinem Özdoğan ile birlikte olduğu öne sürülürken, iddianın çıkış noktası ise ikilinin birlikte verdiği bir poz değil, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarda fark ettiği ayrıntılar oldu.
ÖNCE ŞEMSİYE, SONRA YEŞİL ŞAPKA
Sosyal medya kullanıcıları, Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan’ın farklı zamanlarda yaptıkları paylaşımlardaki şemsiyelerin aynı olduğunu öne sürdü.
Bununla da yetinmeyen takipçiler, Özdoğan’ın bir paylaşımında görülen yeşil şapkayı Koç’un daha önce paylaştığı şapkayla karşılaştırdı. İki detayın benzerliği üzerine “Acaba birlikteler mi?” yorumları yapılmaya başlandı.
AŞK İDDİASINA HENÜZ YANIT YOK
Sosyal medyada yapılan bu karşılaştırmalar, Ekin Koç ile Maral Sinem Özdoğan’ın aşk yaşadığı iddiasını beraberinde getirdi. Ancak aynı şemsiye ya da benzer bir şapka, tek başına bir ilişkiyi doğrulamıyor.
Günün Trend Haberleri
Şimdilik ikilinin birlikteliğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak ortaya atılan bir iddia bulunuyor.
Ekin Koç ve Maral Sinem Özdoğan’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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