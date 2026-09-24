AŞK İDDİASINA HENÜZ YANIT YOK

Sosyal medyada yapılan bu karşılaştırmalar, Ekin Koç ile Maral Sinem Özdoğan’ın aşk yaşadığı iddiasını beraberinde getirdi. Ancak aynı şemsiye ya da benzer bir şapka, tek başına bir ilişkiyi doğrulamıyor.