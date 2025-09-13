

'Çilek Kokusu', 'Hayat Sevince Güzel', 'Payitaht Abdülhamid', 'Korkuyorum Baba' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ekin Mert Daymaz (35) üniversite öğrencisi Beliz Yürekli'nin birlikteliği sosyal medyada gündem oldu.

İkili arasındaki yaş farkı ve hızla yayılan banyo video sonrası oyuncu, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Ekin Mert Daymaz, görüntüler ve yeni sevgilisi Beliz Yürekli ile ilgili yapılan haberlerden sonra hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Daymaz, ayrıca sevgilisinin 19 değil 20 yaşında olduğunu söyledi.

"AHLAK DERSİ VERMEYE KALKANLARIN..."

Ekin Mert Daymaz'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Öncelikle gününüzü böyle bir haberle meşgul ettiğimiz için herkesten özür dileriz."

"Havuza girdiğimiz kıyafetlerle, yani mayolarımızla, ortak alandaki lavabo aynasının karşısında eğlenerek çektiğimiz ve kendi hesaplarımızda paylaştığımız videoyu alıp kesip, biçip, çarpıtarak paylaşanların, çirkin kelimelerle bizi lekelemeye çalışarak ahlak dersi vermeye kalkanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir."

"Genç bir kadının neşeli halini çekemeyip, yaşını da yanlış yazılarak ve 'ifşa' başlığı altında ucuz tıklanma avcılığına malzeme edilmeye çalışılması öncelikle şiddettir. Kendi paylaştığımız anımızı kirli dünyalarına alet ederek sanki gizli bir şeyi ortaya çıkarmışçasına çarpıtılması üst seviye kötülükten başka bir şey değil."

"Toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak genç bir kadının ailesi ve kamuoyu önünde bilerek yanlış algıya kurban edilmeye çalışılmasından son derece üzgünüm. Haber ve yorum adı altında hem benim hem arkadaşımın itibarını kasıtlı çarpıtmalarla lekeleme amaçlı haber ve yorumlar hakkında hukuki yollardan mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla..."