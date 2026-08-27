Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli, 6 Ağustos’ta Tacoma’daki Owen Beach açıklarında fark edildi. İhbar üzerine tekneye giden polis ve hayvan kontrol ekipleri, içeride çok sayıda kedinin kötü koşullarda yaşadığını görünce kurtarma çalışması başlattı.

İLK BAŞTA 30 KEDİ BULUNDU

Ekipler ilk kapsamlı aramada tekneden yaklaşık 30 kediyi çıkardı. Ancak bazı hayvanların korkudan teknenin ulaşılması güç bölümlerine saklandığı anlaşılınca operasyon devam etti. Sonraki günlerde ekipler yelkenliye birkaç kez daha dönerek aramalarını sürdürdü.

Kurtarılan kedi sayısı önce 51’e yükseldi. Teknenin ayrıntılı şekilde yeniden aranmasının ardından saklanan son hayvanlara da ulaşıldı ve toplam sayı 60 oldu. Polis, son kedinin de tekneden çıkarıldığını duyurdu.

Operasyon sırasında kedilerden biri tekneden suya atladı. O sırada bölgede bulunan iki kişi suya girerek hayvanı yakaladı ve kıyıya çıkardı.

TEKNEDE YİYECEK VE SU YOKTU

Yelkenlinin içindeki koşulların oldukça kötü olduğu bildirildi. Tekneye giren ekipler taşmış kedi tuvaletleriyle karşılaşırken görünürde yiyecek veya su bulunmadığını belirtti. Polis, kedilerin bir bölümünün yetersiz beslendiğini ve korkmuş durumda olduğunu açıkladı.

Hayvanların tamamı Humane Society for Tacoma & Pierce County’ye götürüldü. Burada kedilere sağlık kontrolü yapıldı, aşıları tamamlandı ve parazitlere karşı koruyucu tedavileri uygulandı. Barınaktaki yoğunluğu azaltmak amacıyla 20’den fazla kedi geçici koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi.

37’Sİ SAHİPLENDİRİLMEYE HAZIR

Kedilerin son durumuyla ilgili sevindirici haber de geldi. Barınağın 24 Ağustos tarihli güncellemesine göre 37 kedi sahiplendirilmeye hazır hale geldi, 6 kedi ise yeni yuvasına kavuştu. Diğer hayvanların bakım süreci devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ise henüz kapanmadı. Polis, kedilerin teknede tutulduğu koşulları incelemeye devam ederken olası suçlamaların değerlendirilmesi için savcılıkla birlikte çalışıyor. Tacoma Belediyesi de olayı hayvanların güvenli olmayan koşullarda tutulmasıyla ilgili ciddi bir vaka olarak değerlendirdi.