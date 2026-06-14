Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı’nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kişi, deniz kenarında kıyafet ve kişisel eşyalar görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bir kişinin boğulmuş olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizde ve kıyıda arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat süren incelemenin ardından eşyaların denizde yüzen Hakan B.’ye ait olduğunu tespit etti.

Profesyonel yüzücü olduğu belirlenen Hakan B., bir süre sonra kıyıya çıkarak eşyalarını aldı. Olayın herhangi bir olumsuzluk içermediği anlaşılırken, ekipler bölgeden ayrıldı.