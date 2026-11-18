Ekmek fiyatlarında artış kararları farklı kentlerde peş peşe açıklanıyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 12 liradan 15 liraya yükseltildi. 16 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni tarifeyle ekmeğe yüzde 25 zam geldi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde de benzer bir fiyat artışı daha önce yapılmış, 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ekim'de 12 liradan 15 liraya çıkarılmıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise somun ekmek, tırnaklı pide ve açık ekmek için yeni fiyat tarifesi açıklandı. Fırıncılar, Lokantacılar, Kahveciler ve Pastaneciler Odasının duyurduğu tarifeye göre 210 gram somun ekmek, 180 gram tırnaklı pide ve 160 gram açık ekmek 15 liradan satışa sunulacak. 90 gram simidin fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.

BİR İLÇEDE EKMEK 20 LİRAYA ÇIKTI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ekmek fiyatlarına yapılan zam 18 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girecek. Yeni tarifeyle 240 gram ekmeğin fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseltilecek.

Ekmek başına 5 liralık artış, yaklaşık yüzde 33,3'lük zam anlamına geliyor. Yeni fiyat üzerinden hesaplandığında günde iki ekmek tüketen bir hanenin aylık ekmek gideri 900 liradan 1.200 liraya çıkacak.

ANKARA'DA 25 LİRALIK EKMEK TALEBİ

Ekmek fiyatlarındaki artış beklentisi büyükşehirlerde de gündemde. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 210 gram ekmeğin yeni yılda 25 liradan satılması için Ticaret Bakanlığına teklif sunduklarını açıkladı.

Daha önce 200 gram ekmeğin 23 lira olması yönünde yapılan başvurunun reddedildiğini belirten Alnıaçık, yeni talebin üretim maliyetleri dikkate alınarak hazırlandığını söyledi. Asgari ücret artışının ardından işçilik giderlerinin de yükseleceğine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'DE DE 25 LİRA GÜNDEMDE

Eskişehir'de de ekmek fiyatlarına yönelik yeni tarife talebi bulunuyor. Kentte 200 gramı 17,50 liradan satılan ekmeğin gramajının 220 grama çıkarılarak 25 liradan satışa sunulması isteniyor.

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, artan üretim maliyetleri nedeniyle Eskişehir Ticaret Odasına başvurduklarını açıkladı. Ekim ayında yapılan başvurunun ardından ilgili Bakanlıktan gelecek yanıt bekleniyor.

KOCAELİ VE SAMSUN'DA GÖZLER YENİ YILDA

Ekmek fiyatlarına ilişkin hazırlıklar Kocaeli ve Samsun'da da gündeme geldi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, asgari ücret artışının ardından yeni tarife çalışmalarına başlanacağını belirtti. Kentte 230 gram ekmek 20 liradan satılırken yeni fiyat için henüz bir rakam açıklanmadı. Düzenlemenin 2027'nin ilk aylarında yapılması bekleniyor.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit ise un, odun ve maya fiyatlarındaki artışlara dikkat çekti. Henüz resmî zam başvurusu yapılmadığını belirten Yiğit, kasım ayının sonu veya aralık ayının başında başvuru yapabileceklerini ifade etti. Yeni tarifeye ilişkin hesaplamalarda asgari ücret artışının da dikkate alınacağı bildirildi