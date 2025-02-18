Ekmeğin israf olmaması için dondurulması en etkili yollardan biri. Fakat ekmek çözüldükten sonra lezzetini genelde kaybeder. Bu da yaygın olarak yaşanan durumlardan biridir. Bunun da aslında basit bir hilesi var.

DONDURULMUŞ EKMEĞİN PÜF NOKTALARI

Eğer dondurduğunuz ekmeğinizin çözüldükten sonra taze pişmiş ekmek tadında olmasını istiyorsanız dondurmadan önce bazı püf noktalarını bilmelisiniz. Bunlardan biri de ekmeyin tamamen bayatlamasını beklememektir. Ekmeği satın aldıktan sonra ya da pişirdikten sonra dondurulması hem lezzetini hem dokusunu korur.

3 AYDAN FAZLA TAZE KALABİLİYOR

Ekmeği hava geçirmez plastik torbalara yerleştirin. Bu da ekmeğin tazeliğini koruyan yöntemlerden biridir. Fakat ekmek fazla dondurulmamalıdır bu süre 3 ayı geçmemelidir.

Dondurma işlemi kadar ekmeğin çözülme süreci de önemlidir. Ekmeğin tazeliğini sağlamak içinse oda sıcaklığında bulundurulması gerekli. Fırın da kullanabilirsiniz. Bunun için fırını önceden 180 derece ısıtmanız gerekli. Fakat dondurmak istemiyorsanız eğer ekmekleri hava geçirmeyen kaplarda muhafaza etmelisiniz.