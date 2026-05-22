Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner Restoranları A.Ş. ortaklık yapısında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket ortaklarından Levent Yılmaz, sahip olduğu payların bir kısmının borsada işlem görebilmesi için resmi süreci başlattı.

SPK ONAYINA SUNULDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Levent Yılmaz, şirket sermayesinin %4,98’ine tekabül eden 4.180.000 TL nominal değerli paylarını borsada satılabilir niteliğe dönüştürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hazırlanan "Pay Satış Bilgi Formu", 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunuldu.

BORSADA İŞLEM GÖRMEYE HAZIRLANIYOR

Baydöner Restoranları A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bilgilere göre, şirket ortağı Levent Yılmaz’a ait payların borsada işlem görebilmesi için resmi süreç başlatıldı. Söz konusu hamle kapsamında, şirket sermayesinin %4,98’ini temsil eden toplam 4.180.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin "borsada satılabilir" statü kazanması planlanıyor.

Bu stratejik dönüşüm için hazırlanan "Pay Satış Bilgi Formu", 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sunuldu. Kuruldan gelecek onay doğrultusunda, Türkiye genelinde 100’ü aşkın şubesi bulunan zincir restoranın bu payları borsada işlem görmeye başlayacak.