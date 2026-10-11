Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fırında denetim yaptı. Yapılan incelemede işletmede hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.

FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

İdari encümen kararı doğrultusunda işletmeye para cezası uygulandı. Fırın ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilçedeki fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini açıkladı. Şimşek, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

“DENETİMLER SÜRECEK”

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilçedeki fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirtti. Şimşek, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.