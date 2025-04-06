Türkiye'de görülen yüksek enflasyona rağmen çalışan ücretlerinde düşük artışlara giden iktidar, enerji bedellerine peş peşe zam yapmaya devam ediyor.



5 Nisan itibarıyla elektrik tarifesinde yüzde 25 artışa gidilirken, doğal gaz fiyatlarında da sanayi tüketicileri için yüzde 20 artış kararı alınmıştı.

EKMEK FİYATLARINA ZAM KAPIDA



Gazeteci Olcay Aydilek, yapılan zamlara ek olarak BOTAŞ'ın ekmek üreticilerine sattığı gaza yüzde 21,59 zam yaptığını duyurdu. Değişiklikle birlikte birim gaz fiyatı 8,549994 TL'den 10,395938 TL'ye yükselirken, bu kararın ilerleyen haftalarda ekmek fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıması bekleniyor.



Türkiye'de ekmeğin fiyatı bölgesel olarak değişiklik gösterirken, ocak ayı itibarıyla İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL olarak açıklanmıştı. Belirlenen bu tarifeye rağmen çok sayıda fırının örtülü şekilde ekmeğe zam yaptığı ve 200 gramlık ekmekleri 15 liradan satışa sunduğu biliniyor.





Gaz fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarını 15 liraya yükseltmesi bekleniyor.