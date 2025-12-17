Ekmek ve simit fiyatlarına yapılacak zamlar için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Taraflar arasında fiyat artışı konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Uzlaşma Komisyonu’na taşınacak ve karar bu komisyonda alınacak.

NTV’de yer alan habere göre, zam oranında anlaşma sağlanamazsa süreç, yeni kurulacak Uzlaşma Komisyonu’na devredilecek. Mevcut sistemde yalnızca görüş bildiren bakanlık temsilcisi de bu komisyonda yer alacak. Böylece tarafların ortak bir zam oranında buluşturulması hedefleniyor.

Söz konusu adımın sinyali, geçen aylarda yapılan Gıda Komitesi toplantısında verilmişti. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ekmek başta olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin bir modele geçilmesi için çalışma yapılacağı belirtilmişti.

15 GÜN İÇİNDE UZLAŞMA KKOMİSYONU'NA SEV EDİLECEK

Bu kapsamda ilk somut adım 11. Yargı Paketi ile atıldı. Düzenlemeye göre, bakanlığın olumsuz görüş bildirdiği fiyat tarifeleri, 15 gün içinde Uzlaşma Komisyonu’na sevk edilecek.

Uzlaşma Komisyonu; mülki amir ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcilerinden oluşacak. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alacak.

Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde, fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verilecek. Komisyon, fiyat değerlendirmelerini mevcut maliyetler, ortalama kar marjları ve Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alarak yapacak.