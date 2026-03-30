Bakanlık tarafından yayımlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2026/6)’ ile ekmek üretiminde kullanılan bazı ifadeler ve içerikler yeniden düzenlendi.

Tebliğin 4’üncü maddesinde yer alan ‘kavrulmuş malt unu’ ifadesi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca yapılan değişiklikle, ekmek ve ekmek çeşitlerine koyu renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt ekstraktı ve benzeri bileşenlerin eklenmesi yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, ürünlerin iç kısmına doğal renginden daha koyu bir görünüm kazandırmak amacıyla herhangi bir bileşenin kavrulması ya da yüksek sıcaklıkta işlenerek kullanılması da mümkün olmayacak. Gıda işletmecilerine, söz konusu kurallara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanındı.

Öte yandan ‘Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2026/7)’ ile buğday ununa yönelik de benzer bir kısıtlama getirildi. Buna göre, buğday ununa renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt ekstraktı gibi koyu renk verici maddeler eklenemeyecek.

Ayrıca buğday ununun, kavrularak elde edilen herhangi bir bileşeni içermesi de yasaklandı. Buğday unu üreticilerinin yeni düzenlemelere uyum sağlaması için son tarih ise 30 Eylül 2026 olarak belirlendi.