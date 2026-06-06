Türkiye ekonomi basınının en prestijli etkinliklerinden biri olan EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, 18. kez sahiplerini buldu. Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen ödül töreninde, medya dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi. Akademisyenler, iletişim uzmanları ve usta gazetecilerden oluşan 44 kişilik jürinin değerlendirdiği yaklaşık 150 eser arasından öne çıkanlar, 16 farklı kategoride ödüllerine kavuştu.

SÖZCÜ GRUBU TÖRENDEN İKİ ÖDÜLLE AYRILDI

Ekonomi gündeminin nabzını tutan ve dikkat çeken dosya haberlere imza atan Sözcü, gecede iki ayrı ödüle layık görüldü. Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Can Polat, "Kapıya Teslim Kaçakçılık" başlıklı araştırmasıyla Namık Ahıska Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Dijital yayıncılık alanında ise Sözcü.com.tr Ekonomi Editörü Büşra Kapan, "Komşuda Bir Ailenin Aylık Masrafıyla Türkiye’de 1 Kişi Yaşayamıyor" başlıklı haberiyle Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

16 FARKLI KATEGORİDE EN İYİLER BELİRLENDİ

Tera Yatırım'ın platin; Trendyol, Ülker, arsaVev, Özak Global Holding ve Garanti Altın Rafineri'nin gold; Eksim Holding ve D’S damat’ın ise bronz sponsor olarak destek verdiği törende yazılı basın, televizyon, radyo ve internet haberciliği dallarında yılın en iyi işleri ödüllendirildi.

Yazılı basında "En İyi Haber ve Araştırma" kategorisinde Milliyet'ten İsmail Şahin ve Capital'den Özlem Aydın Ayvacı ödül alırken, internet dalında ödüle Habertürk.com'dan Ahmet Hamdi Girgin, televizyon dalında ise CNBC-e'den Emre Eser uzandı. Yılın Ekonomi Programı ödülleri televizyonda Bloomberg HT'den Hande Demirel'e, radyoda ise TRT Radyo'dan Ahmet Falih Akıcı'ya gitti.

Gecede ödüle layık görülen diğer isimler ve kategorileri ise şöyle sıralandı:

Söyleşi/Röportaj (Yazılı Basın): Şehriban Kıraç (Nefes)

Söyleşi/Röportaj (Televizyon): Rıfat Fırat (A Para)

Osman Saffet Arolat Yılın Yazarı: İdriz Çokal (Para Dergisi)

Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü: Kemal Özyurt (İlkses)

Nezih Demirkent Özel Ödülü: Nuran Erkul Kaya (Anadolu Ajansı)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü: Sevilay Çoban (Dünya)

Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü: Nevzat Akdere (Posta)

Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü: Esra Hatice Yılmaz (TRT Haber)

Jüri Özel Ödülü: Çağlar Kuzlukluoğlu ve Cengiz Güven (Bloomberg HT)

Usta İsimlere Onur Ödülü Takdim Edildi

Genç gazetecilerin teşvik edildiği ve yerel basının başarılarının da sahneye taşındığı törende, Türk ekonomi basınına uzun yıllar boyunca büyük katkılar sağlayan isimler unutulmadı. Sektöre sayısız muhabir kazandıran ve mesleğe değerli hizmetler sunan usta gazeteciler Vahap Munyar, Hakan Güldağ ve Meliha Okur'a Onur Ödülü verildi.

Ödül alan eserler; Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Servet Yıldırım, Prof. Dr. Suat Gezgin ve Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz gibi alanında uzman gazeteci ve akademisyenlerin yer aldığı 44 kişilik geniş katılımlı jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.