Gazeteci İsmail Saymaz'ın dün Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçtığını duyurduğu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ifade vermek üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğini savundu. İsmail Saymaz ise, Yarız ile arasında geçen telefon görüşmesinin detaylarını anlattığı paylaşımında, Yarız'ın kendisine Antalya'da olduğunu ve görüşmeyi bir anda sonlandırdığını belirtti.

Yarız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün Sayın İsmail Saymaz’ın paylaşımının ardından kendisini bizzat arayarak ertesi gün ifade vermek üzere savcılığa gideceğimi açıkça ifade ettim. Buna rağmen, kendisine doğrudan tarafımdan iletilen ve kamuoyuna aktarılan bilginin mahiyetini değiştirebilecek nitelikteki bu açıklamaya paylaşımında yer verilmemiş veya herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyan bu hususu kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yarız'ın bu paylaşımının ardından İsmail Saymaz'dan da yanıt geldi. Yarız'ın kendisini dün akşam 20.35'te aradığını ve Antalya'da olduğunu, İstanbul'a gelerek ifade vereceğini söylediğini aktaran Saymaz, "Kendisine 'Antalya’da olduğunuzu kanıtlayan canlı konum bilgisi veya fotoğraf gönderir misiniz' dedim.

'Babam arıyor' deyip kapattı" ifadelerini kullandı.

'CANLI KONUM İSTEDİM ATMADI'

Ses kayıtlarının elinde olduğunu kaydeden Saymaz daha sonra yaşananları ise şöyle aktardı: