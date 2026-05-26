Son yıllarda Türkiye'deki gençler arasında geleneksel el sanatlarına karşı muazzam bir dönüş yaşanıyor. Eskiden anneannelerin evlerinde görmeye alışkın olduğumuz, duvarları süsleyen düğüm sanatı "makrome", şimdilerde Z kuşağının ve genç yetişkinlerin en gözde aktivitesi haline geldi. Kafelerde, parklarda ya da evlerin bir köşesinde ellerinde rengarenk iplerle harıl harıl düğüm atan gençleri görmek artık sıradan bir manzara. Ancak bu trend, sadece estetik bir merakın değil, aynı zamanda değişen ekonomik gerçeklerin de bir yansıması.

EKONOMİK DARBOĞAZIN DOĞURDUĞU YENİ HOBİ ARAYIŞI

Türkiye’de uzun süredir devam eden ekonomik dalgalanmalar, gençlerin sosyal hayatını ve harcama alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Konser biletlerinin, dışarıda bir akşam yemeğinin ya da dijital oyunların cep yaktığı bu dönemde, gençler bütçelerini sarsmayacak, "sürdürülebilir ve ucuz" alternatif hobilere yöneldi. İşte makrome tam da bu noktada devreye giriyor. Sadece birkaç makara ip ve bir ahşap çubukla başlanabilen bu hobi, minimum maliyetle maksimum zaman geçirme imkanı sunuyor. Gençler, dışarıda harcayacakları yüksek meblağlar yerine, evlerinde ya da arkadaş ortamlarında düşük maliyetli bu uğraşla hem sosyalleşiyor hem de bütçelerini koruyor.

DİJİTAL DETOKS VE ZİHİNSEL KAÇIŞ NOKTASI

Ekonomik zorlukların getirdiği geleceğe yönelik kaygılar ve sınav stresleri, genç nesli ciddi bir zihinsel yorgunluğa sürüklüyor. Sürekli ekrana bakmaktan ve sosyal medyanın bilgi kirliliğinden bunalan gençler, makromeyi bir nevi "terapi ve dijital detoks" aracı olarak görüyor. İpleri birbirine bağlarken ritmik hareketlerle odaklanan zihinler, günlük hayatın stresinden birkaç saatliğine de olsa uzaklaşıyor. Telefon bildirimlerini bir kenara bırakıp kendi elleriyle somut bir ürün ortaya koymak, gençlere kaybettikleri üretim ve başarma hissini yeniden kazandırıyor.

EV YAPIMI DEKORASYONDAN EK GELİR KAPISINA

Makrome çılgınlığının bir diğer boyutu ise tüketim çılgınlığına karşı duruş ve üretim odaklılık. Pinterest ve Instagram gibi platformlardan ilham alan gençler; duvar süsleri, çantalar, saksılıklar ve anahtarlıklar üreterek kendi yaşam alanlarını düşük maliyetle güzelleştiriyor. Üstelik bu durum sadece bir hobi olarak da kalmıyor. Birçok genç, ürettiği makrome tasarımlarını sosyal medya hesapları veya e-ticaret platformları üzerinden satarak harçlığını çıkarıyor, hatta bunu küçük çaplı bir ek gelir kapısına dönüştürüyor. Görünen o ki, ekonomik şartlar gençleri kısıtlasa da onların yaratıcılığını ve iplerle kurdukları bu yeni dünyayı durdurmaya yetmiyor.