HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SÜREÇ UZARSA TIKANIR'

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, sürecin yavaşladığını düşündüklerini belirterek, partiler arasında sürece yüklenen anlamın farklı olduğunu ifade etti. Meclis Başkanlığı’na sunulan raporların incelenmesi halinde bu farklılıkların açıkça görülebileceğini söyledi. Bazı kesimlerin Türkiye’de yalnızca terör sorunu bulunduğunu savunduğunu, bazı kesimlerin ise asıl meselenin Kürt meselesi ve demokratikleşme olduğunu dile getirdiğini aktaran Yapıcıoğlu, farklı tanımların çözüm önerilerini de değiştirdiğini kaydetti. Sürecin uzaması halinde tıkanma riski doğabileceğini belirten Yapıcıoğlu, sorunların kısa sürede çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ek olarak “Tespit ve Gözlem Kurulu” kurulmasına yönelik kanun teklifi sunduklarını söyledi.

'EKONOMİ İYİYE GİTMİYOR'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yapıcıoğlu, Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğini ifade etti. Enflasyonun yalnızca talep kaynaklı olmadığını, maliyet artışlarının da etkili olduğunu belirterek, enflasyonla mücadelede farklı yöntemlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Dar gelirli kesimlerin korunması gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, asgari ücret ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

'2027'NİN SONBAHARINDA SANDIK GELEBİLİR'

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Yapıcıoğlu, mevcut ekonomik tabloya göre 2026 yılında erken seçim beklemediğini, ancak 2027 sonbaharında seçim ihtimalinin ortaya çıkabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığına ilişkin tartışmalara da değinen Yapıcıoğlu, mevcut anayasal duruma göre seçimlerin zamanında yapılması halinde adaylığın mümkün olmadığını, adaylık için anayasa değişikliği ya da Meclis kararıyla seçimlerin öne alınması gerektiğini söyledi.