Enflasyon başta olmak üzere açıkladığı verilerle toplumun tamamını doğrudan etkileyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son yıllarda en çok tartışılan kurumların başında geliyor.

Kurumun başında ise 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile göreve atanan Dr. Erhan Çetinkaya bulunuyor. Çetinkaya, 4 yılı aşkın süredir başkanlık görevini sürdürüyor.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya

Sözcü yazarı ve ekonomist Mahmut Aydoğmuş, TÜİK’te yakın zamanda bir yönetim değişikliği yaşanabileceğini ifade etti.

TÜİK BAŞKANI DEĞİŞİYOR MU?

Aydoğmuş’un konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’te göreve gelmesinin ardından, kendinden önceki dönemde görevde bulunan bazı bürokratların değiştirilmesinde zorlandığı bilinen bir gerçek. Bu isimlerin başında TÜİK Başkanı ve BDDK Başkanı geliyor.

Önceki dönem Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığı görevine devam edecek ancak TÜİK Başkanı’nın değişmesi kuvvetle muhtemel. Yakın zamanda bu yönde bir adım görebiliriz.

Yeni atanacak ismi zikretmek istemiyorum. Nihai karar ve takdir elbette Sayın Cumhurbaşkanı’na ait. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda üst düzey görevde bulunan ve Sayın Bakan’ın yakın çalışma ekibinde yer alan bir isim öne çıkıyor. Yani bakanlık dışından bir atama değil.

Böyle bir değişiklik ihtiyacının temelinde son dönemde yoğun tartışmalara konu olan kuruma yönelik güveni yeniden tesis etme isteği yatıyor. Toplumun önemli bir kesimi TÜİK verilerine güvenmiyor. Hatta mart ayı için açıklanan aylık 1,94 enflasyon oranı, iktidar içinde birçok kişi tarafından bile şaşırtıcı bulundu.

Ayrıca Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede uyguladığı sıkı para politikasının dayandığı veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Öncü veriler de yine bankaya TÜİK tarafından sağlanıyor. Bu verilerin güvenilirliği, uygulanan para politikasının başarısı açısından kritik önemde. Yeni yönetimle birlikte bu alanda farklı bir yaklaşımın benimsenmesi de söz konusu olabilir."