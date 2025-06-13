Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, 13 Şubat’ta düzenlenen genel kurulda iktidarı eleştiren açıklamaları nedeniyle 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkmalarının ardından ilk kez konuştu. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısındaki açılış konuşmalarında, ekonomik gelişmelere ilişkin ifadelerin genel kuruldakine göre daha yumuşatılması, siyaset gündemine ilişkin konulara daha az yer verilmesi dikkat çekti. 4 ay önce “Yolsuzluk çok, adalete güven yok” dedikleri için gözaltına alınan TÜSİAD’ın 2 başkanı dün enflasyonla faize ilişkin tespit yapmakla yetindi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Türkiye gibi büyük bir ekonomi için, sanayisiz bir büyüme modeli düşünülemez” diye konuştu.

“Ekonomi sadece para politikasından ibaret değil” diyen Turan, “Para politikaları ile elde edilebilecek kazanımlar gerekli fakat yeterli değil. Ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmeliyiz. Enflasyonla mücadelede, sektörün sıkıntılarını aşma ve hane halkı refahını güçlendirme yolları bulmak önemli” dedi.

Orhan Turan konuşmasında “TÜSİAD’ın tüzüğü doğrultusunda 55 yıldır insan hakları, evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve ifade özgürlüklerinin, laik, hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamak için faaliyet gösterdiğini’ vurguladı.

‘SANAYİCİYE YÜK’

YİK Başkanı Ömer Aras ise daha önce genel kuruldaki konuşmasında Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybetmesine değinerek, “78 kişi ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir” ifadelerini kullanmıştı. Aras, bu kez konuşmasında ağırlıklı olarak enflasyona değinerek, “En önemli ekonomik sorunumuz yüksek enflasyon” dedi. “Enflasyonda 2024 sonunda dünyada 7’nci sıradayız” diyen Aras, “Mayıs 2025 ayı itibarıyla enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verisine göre yüzde 35.4. Savaşan Ukrayna’da enflasyon yüzde 15, Rusya’da yüzde 10 civarında. Fiyat istikrarı ekonomimizin en önemli sorunu, bunu mutlaka çözmeliyiz” dedi. Aras, “Düşen enflasyonla faizler de düşecek. Bu sürecin uzaması, sanayici için önemli bir yük oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

‘Dünya düzeninin sütunları sallanıyor’

‘Dünya düzeninin artık sabit eksenler etrafında işlemediğini’ söyleyen Ömer Aras, “Alışık olduğumuz dünya düzenin sütunları sallanıyor. Alıştığımız düzen, devletlerin birbirine karşı sorumluluk taşıdığı, uluslararası hukukla çerçevelenmiş, çok taraflı kurumlardan oluşan bir düzendi. Yeni gerçeklik ise daha dağınık, daha rekabetçi ve daha az öngörülebilir. Bugün artık sadece ordular değil, teknolojik standartlar yarışıyor” dedi.

Enflasyonla mücadelede neler yapılmalı?

Enflasyonu indirmek için yapılması gerekenlere dikkat çeken Ömer Aras, “Ekonomik büyümenin bir miktar yavaşlamasını kabullenmeliyiz. Özel sektörde ve kamuda kaynakları verimli kullanmalı ve harcamaları kontrol altına almalıyız. Enflasyonist olmayan adil vergilendirme yapmalıyız. Ve en önemlisi beklentileri olumlu yönde geliştirmeli ve ekonomik dalgalanmalar yaratmamalıyız. Toplumsal refahı arttırmak, hayat pahalılığı sorununu çözmek, gelir dağılımını düzeltmek için mutlaka enflasyonu tek hanelere indirmeliyiz” diye konuştu

Şubat ayından bugüne değişim

TÜSİAD’ın açıklamalarının belki de en dikkat çeken kısmı, ‘sistem çöktü’ vurgusuydu. Şubat ayındaki toplantıda iş kazalarından ihraç edilen teğmenlere, çetelerden otel yangınına kadar pek çok rahatsızlık yaratan olaya değinildi. Orhan Turan, “Yolsuzluk çok. Adalete güven yok. Suç örgütü kurmak şirket kurmaktan daha kolay” ifadelerini kullanmıştı. Ömer Aras da, “Devlet milletle eşit kemer sıkmalı” demişti.