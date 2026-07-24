Sanayicinin nefes alamadığını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Yüzde 50 faizle hangi iş insanı ayakta kalabilir” diye sorarak, “Ekonomi politikaları değişmeli” çağrısında bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı toplantısındaki panelde enflasyonla mücadelenin iş dünyasına etkileri masaya yatırıldı. Panelde, katma değerli üretime odaklanılması, Ar-Ge’ye ayrılan payın artırması, ihracatta rotanın hızlı büyüyen pazarlara çevrilmesi gerektiği belirtildi.

Panelin ardından söz alan İSO Meclis Üyesi Abdurrahman Uzun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sanayici için açıkladığı destek paketine değinerek, “Bunun kullanılması, sahaya inmesi en az 2 ay sürecek. Bugün, yarın bile geç olacak durumda insanlar var” ifadelerini kullandı.

‘KAYBEDİYORUZ’

TİM Başkanı Gültepe “Nefes alamıyoruz. Tüm sanayilerde sorun var. Avrupa’nın durgunluğunu biliyoruz ama mevcudu kaybediyoruz” diye konuştu. “Ya bu programdan vazgeçilecek ya da başka bir şey olamayacak. Enflasyon yüzde 20’nin altına düşse bile maliyetleri düzeltecek bir hareket gerek” diyen Gültepe, “3 yılda konkordato sayıları 3 katına çıktı. Niye? Hep mi başarısız iş insanları? Kendi planıyla, ekonomik planlar farklılaştı. Yüzde 50 faizle hangi iş insanı kredi alıp, 2 sene dayanır? Ekonomi politikalarının değişmeli” diye konuştu.

‘Ağır hasta vaziyetteyiz’

Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran sanayicinin durumuna ilişkin, “Kalp hastası, damar tıkanmış, kalp krizi geçirecek hastanın başındayız. O hastalıkla ilgili bir şeyler diyeceğimize sağlıklı yaşaması için neler yapması gerektiğini konuşuyoruz. Biz ağır hasta vaziyetteyiz. Bu gerçeği kabul etmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

‘Devletten bir şey görmedik’

İSO Meclis Üyesi Erkan Özkan, “Pahalıyız. Ar-Ge, inovasyon konularına katılıyorum ama bizim ipek kirpik takmaktan, ruj sürmekten, makyajdan önce böbrekteki taşın, kanserin alınmasına ihtiyacımız var” dedi. “Kimseden bir şey görmedik. Devletten de bir şey görmedik” ifadelerini kullanan Özkan, “Sanayi Bakanlığı’nda söyledim, mezarımızdan taş çalmayın, şefaatinizden vazgeçtim. Bir şey istemiyoruz. Fiyat problemi çözülse dünyanın her yerine mobilya satarız. Mobilyada dünyada 6’ncı sıradan, 11’e düştük. İhracatta, markette, restoranda her şeyde pahalıyız” dedi.

TEPAV Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Dr. Burcu Aydın moderatörlüğündeki panelde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young ve TTC Danışmanlık Kurucu Ortağı Tankut Turnaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.