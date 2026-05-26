Gittikçe uzayan enflasyonla mücadele süreci, Türkiye’deki yatırımları da vurdu. Son üç yılda yatırım teşvik belgelerinde dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Bu yılın ilk dört ayında verilen yatırım teşvik belgesi sayısı, enflasyonla mücadele programının ayak seslerinin duyulmaya başladığı 2023’ün Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 68 azaldı. Yatırımlardaki gerileme, istihdam hedeflerine de yansıdı. Yatırımlar kapsamında planlanan istihdam da aynı dönemde yüzde 58 azaldı.

83’Ü YABANCI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre; bu yılın ilk dört ayında verilen yatırım teşvik belgesi sayısı 1.733’e kadar geriledi. Belgelerin 1.650’si yerli firmalara, 83’ü yabancı sermayeli şirketlere verildi. Belgeler kapsamında öngörülen yatırım tutarı 315.5 milyar lira olurken, planlanan istihdam da 47 bin 401 kişide kaldı.

Böylece 2023’ün aynı dönemine göre teşvik belgesi sayısında yüzde 68, planlanan istihdamda ise yüzde 57.4 düşüş yaşandı. Bakanlığın verilerine göre, 2023 Ocak-Nisan’da 5 bin 415 yatırım teşvik belgesi verilmiş, bu belgeler kapsamında 285.5 milyar liralık sabit yatırım ve 114 bin 559 kişilik istihdam öngörülmüştü. 2024’ün ilk dört ayında ise yatırım teşvik belgesi adedi 3 bin 885’e gerilerken, öngörülen sabit yatırım tutarı da 260.7 milyar lira, planlanan istihdam ise 82 bin 113 olmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yılın aynı döneminde ise verilen yatırım teşvik belgesi sayısı 3 bin 331’e düştü. Bu dönemde yaklaşık 289 milyar liralık yatırım ve 62 bin 904 kişilik istihdam planlandı.

1.733 yatırımın

sadece 928’i yeni

n Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre 2026 Ocak-Nisan döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yalnızca 928 adedini yeni yatırımlar oluşturdu. Yılın ilk dört ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarında ilk sıraya imalat sektörü yerleşti. Yatırım tutarının 131.3 milyar lirası imalat sektöründe, 86 milyar lirası hizmet sektöründe oldu. Bu dönemde toplam 84.9 milyar lirası ise enerji sektöründe oldu. Tarımda bu tutar 5.8 milyar lira olarak hesaplandı.