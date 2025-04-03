Ekonomi bir kez daha siyaset çıkmazına girdi. Sanayi üretimi bir yıldır daralırken, vatandaşı önümüzdeki dönemde daha yüksek enflasyon ve işsizlik bekliyor. Türkiye’yi carry-trade cenneti olarak gören yabancı yatırımcılar bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyonun ardından ülkeye geri dönmeyi düşünmüyor.

DEMOKRASİ=REFAH

İngiliz finans gazetesi Financial Times’a bir köşe yazısı hazırlayan Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan da siyasi gündemin, ekonominin gidişatında belirleyici olduğunu belirterek “Neden bir lider, siyasi çıkar sağlamak için ülke ekonomisinin geleceğini bilerek tehlikeye atıyor” sorusunu sordu. Ekonomist Özcan, Türkiye’nin ekonomik refaha ancak güçlü kurumlar ve demokrasiyle ulaşabileceğini vurguladı. Özcan, risk primindeki artışın ardından Türkiye’yi TL’de değer kaybı, artan enflasyon, yükselen borçlanma maliyetleri ve azalan yatırımların beklediğini kaydetti.

GİDEN DÖNMEZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in programına yurt içinde güven zaten azalmışken, yabancı yatırımcılar da İBB’ye operasyonun ardından bir kez daha ‘Türkiye şoku’ yaşıyor. BBVA Türkiye ve MENA bölgesi stratejisti Tufan Cömert, yaklaşık 25 uluslararası yatırımcıyla yaptığı görüşmenin ardından giden yatırımcıların büyük bir kısmının Türkiye’ye dönmeyeceğini belirtti. Piyasalarda Türk varlıklarına farklı bir risk primi fiyatlaması yapılacağını söyleyen Cömert, “Yabancı yatırımcının içi rahat değil. Yabancı bir yerde kâr fırsatı görüyorsa, kan kokusu almış köpek balığı gibi o ülkeye gider. Ancak ülkeden 10 yatırımcı çıktıysa 1-2 tanesi dönecek. Diğerleri işlerin düzeldiğini görmeden dönme niyetinde değil” ifadesini kullandı.

Sanayi üretimi 1 yıldır daralıyor

Türkiye’nin yurt dışındaki algısı değişirken, yurt içinde ise ekonominin ne kadar yavaşladığını büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası mart ayı imalat PMI verileri gösterdi. İmalat sanayi endeksi martta 47.3’e gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye’nin sanayi üretimi, 1 yıldır eşik değer olan 50’nin altında kalarak daralma sinyali veriyor. Bu duruma dikkat çeken Ekonomist Uğur Gürses, “Endeks son 3 yılda nadiren birkaç ay 50’nin üzerine çıkabildi. Son bir yılda ise hiç 50’nin üzerine çıkamadı. Boykot falan da yoktu” diye yazdı.

10 sektörün 9’u daraldı

Sanayi üretimindeki düşüş, sektörlerin geneline yansıdı. Mart ayında takip edilen 10 sektörün yalnızca 3’ü eşik değer olan 50’nin üzerinde yer alarak büyüme sinyali verdi. Ana metal sanayi endeksi ise 42 puanın altına inerek en sert daralan sektör oldu. Son 6 aya bakıldığında ise gıda dışında kalan 9 sektör de daralıyor. Bu durumun sonucu olarak yeni siparişler 21 aydır, sanayi sektöründeki istihdam ise 4 aydır geriliyor.