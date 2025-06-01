Ekonomi yönetimini haziranda da yoğun bir veri takvimi bekliyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Haziran'da mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu 2024'e dair hanehalkı tüketim harcamaları verilerini yayımlayacak.
3 Haziran Salı günü ise tüm gözler TÜİK'in enflasyon rakamlarında olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emekli ve memur maaşlarının zam oranları da yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu 10 Haziran'da ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımlayacak. 12 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklanacak.
19 HAZİRAN FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran'da 14.00'te yapılacak. Piyasaların gözü çıkacak faiz kararında yer alıyor. Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti.