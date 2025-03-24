Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Şubat 2025'te finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler yaparak yatırım fonu kazançları ve vadeli mevduat hesaplarına uygulanan tevkifat oranlarını artırmıştı. Ancak yeni gelişmelere göre, Türkiye'nin döviz kurunu dengelemek amacıyla TL mevduat hesaplarındaki vergi yükünü hafifletmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLECEK Mİ?

Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltilmiş, vadeli mevduat ve katılma hesaplarına ödenecek faiz ve kâr paylarından yapılan kesintiler de artırılmıştı.

Buna göre:

6 aya kadar vadeli hesaplarda tevkifat oranı yüzde 15,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak belirlenmişti.

TL MEVDUATA TEŞVİK ADIMLARI

Ancak ekonomi yönetiminden gelen yeni sinyallere göre, hükümet dövizi desteklemek için TL mevduat hesaplarındaki vergi yükünü azaltmayı değerlendiriyor. Bu kapsamda, özellikle uzun vadeli mevduatlarda tevkifat oranlarının yeniden düşürülmesi gündemde.

Son dönemde döviz talebini azaltmak ve yerel para birimini teşvik etmek için atılan adımlar, yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, TL mevduata olan ilginin artması ve dolarizasyonun yavaşlaması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Yapılacak olası vergi indirimi, piyasalarda yakından takip edilirken, ekonomistlere göre bu adımın TL'yi cazip hale getirmesi muhtemel.