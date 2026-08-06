"Büyük Açık" filmiyle ün kazanan efsanevi yatırımcı Michael Burry, S&P 500 endeksinin rekor kırmasına rağmen düşüş yönlü (ayı) bahislerinde ısrar ediyor. Burry, borsadaki bu güçlü rallinin 1987'deki borsa çöküşünü andıran sert bir satış dalgasıyla sonlanabileceği konusunda uyardı.

"1987 TARZI BİR ÇÖKÜŞ MÜMKÜN"

Substack platformunda yayımladığı yazıda piyasayı değerlendiren Burry, "Büyük bir tepe noktasına yakın olduğumuz ve 1987 benzeri bir düşüşün yaşanabileceği yönündeki görüşümü koruyorum. Ancak S&P 500'ün yeni rekorlar kırması, piyasaya muhtemelen yeni sermaye girişini teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA REKOR SERİSİ

S&P 500 endeksi salı günü %1,9 oranında değer kazanarak haziran ayından bu yana ilk rekor kapanışını gerçekleştirdi. Piyasadaki bu yükselişte, beklentileri aşan şirket bilançoları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz taşımacılığına açılacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi ise %2,7 oranında fırlayarak haftanın ilk iki günündeki toplam kazancını %5'e yaklaştırdı.

YAPAY ZEKA BALONU VE SİSTEMİK RİSKLER

Wall Street'te yapay zekâ patlamasına en sert eleştirileri getiren isimlerden biri olan Burry, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin sürdürülebilir olmayan finansman modelleriyle beslendiğini savunuyor. Piyasada yaşanan yükselişin kendi kendini besleyen bir döngü yarattığına dikkat çeken ünlü yatırımcı, düşen oynaklığın (volatilite) kural bazlı yatırımcıları kaldıraç oranlarını artırmaya yönelttiğini belirtti.

Burry, "Düşen volatilite ortamında piyasanın yükselmesi, volatilite hedefli fonları kaldıraç artırmaya zorlar ve diğer momentum stratejilerinin kaldıracını da devreye sokar" uyarısında bulundu.

AÇIĞA SATIŞ POZİSYONLARINDA SON DURUM

Piyasada devam eden güçlü ralliye rağmen Burry; iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla ve Applied Materials hisselerinde açığa satış pozisyonlarını koruduğunu ifade etti.

Söz konusu pozisyonlara ilişkin uzun vadeli öngörülerine güvenmeye devam ettiğini belirten yatırımcı, işlemlerin belirgin şekilde aleyhine gelişmesi halinde zararı keseceğini de sözlerine ekledi. Burry, Nvidia'ya karşı aldığı pozisyon haricinde mevcut tüm açığa satış pozisyonlarının kârda olduğunu açıkladı.

Yatırımcılara uyarılarda bulunarak mesajını noktalayan Burry, "Açığa satış yapmak herkes için uygun değildir. Ben açığa satış yapmak durumundayım; ancak yatırımcıların çoğunluğu bundan uzak durmalıdır" dedi.