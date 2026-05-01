Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri acı tabloyu ortaya koydu: Türkiye, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski oranında Avrupa genelinde ilk sıraya yerleşti. TÜRK-İŞ’in açıkladığı 34 bin 587 TL’lik yeni açlık sınırı ise yoksulluğun boyutunu "mutfaktaki yangın" olarak tescilledi.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YOKSULLUK ORANI TÜRKİYE'DE

Eurostat tarafından yayımlanan güncel veriler, Türkiye’nin sosyal refah açısından Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler arasında en zor durumda olan ülke olduğunu kanıtladı. Türkiye’de yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşayanların sayısı 25 milyon kişiyi aşarken bu oran ülke nüfusunun yaklaşık %30'una yakın bir kesiminin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı anlamına geliyor.

Bu oranla Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakiplerini bile geride bırakarak yoksulluk liginin zirvesine oturdu.

AÇLIK SINIRI DURDURULAMIYOR: 34 BİN 587 TL

Yoksulluk verilerini destekleyen en somut veri ise TÜRK-İŞ’ten geldi. Dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, son araştırmaya göre 34.587 TL seviyesine yükseldi.

Bu rakam, Türkiye'deki yoksulluğun sadece bir "istatistik" olmadığını, vatandaşın temel gıdaya erişiminin dahi lüks haline geldiğini gösteriyor. Gıda enflasyonundaki bu önlenemez yükseliş, Türkiye’yi Avrupa’daki diğer ülkelerden negatif yönde ayrıştırıyor.