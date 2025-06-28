İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı. “Türkiye’nin zorlanan ekonomisi Erdoğan’ı nasıl zorluyor?” başlıklı yazıda, artan yaşam maliyetleri ve toplumsal huzursuzluğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevde kalma planlarını riske attığı vurgulandı. İstanbul muhabiri John Paul Rathbone imzalı yazıda, Türkiye’de hem küçük esnafın hem de büyük sanayi kuruluşlarının ciddi bir dar boğazdan geçtiği aktarıldı. FT, Türkiye’deki iş dünyasının yalnızca ekonomik istikrarsızlıktan değil, siyasi baskılardan da endişe duyduğuna dikkat çekti.

İŞ DÜNYASI KORKUYOR

İsmini vermek istemeyen bir iş insanı, gazeteye yaptığı açıklamada, “Yüksek enflasyonla yaşayabiliriz ama yatırım yapmamızın önündeki en büyük caydırıcı unsur hukuk devletinin olmaması. Hükümetle tamamen uyumlu değilseniz, gelip sizi hedef alabilirler” dedi. Yatırımcı güvenini zedeleyen gelişmeler arasında, TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınması gibi olaylar da örnek gösterildi.

Analiz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve dönmesiyle başlayan sıkı para politikasının ilk başta olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Enflasyonun yüzde 75’ten yüzde40’a düşmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin toparlanması, bu süreçteki başarılar arasında sıralandı. Ancak 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, ülke genelinde protestolara ve piyasalarda panik havasına yol açtı. Bu süreçte Merkez Bankası, döviz kuru baskısını hafifletmek için yaklaşık 50 milyar dolarlık rezerv harcadı.

Krediyle büyüme modeli bitti

Yazıda, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sırada yer alan Türkiye, yatırımcılar açısından “yüksek riskli ülke” olarak değerlendirildiği belirtilirken, Erdoğan’ın geçmişteki ekonomik yaklaşımı olan kredi genişlemesi, düşük faiz ve inşaat odaklı büyümesin artık sürdürülebilir olmadığı vurgulandı. FT’ye konuşan ekonomistler, “Türkiye’nin krediyle büyüme modeli tükendi” dedi.

FT, son beş yılda dört Merkez Bankası başkanının ve üç Hazine Bakanı’nın değiştiğine dikkat çekerek, yeni bir görev değişikliğinin Türk Lirası’nda yeni bir çöküşe yol açabileceğini vurguladı.

Yabancının borsaya ilgisi ‘taktiksel’

Haziran ayında Türkiye odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler, Borsa İstanbul’da uluslararası ilgiyi yeniden gündeme getirdi.

Bloomberg’ün haberine göre, MSCI Turkey ETF haziran ayında 21.4 milyon dolarlık giriş gördü. Bu miktar, fonun son iki yıldaki en iyi performansına işaret ediyor. Global Securities’ten Can Oksun, yerli yatırımcıların inişli çıkışlı eğilimlerine rağmen yabancı ilgisinin daha istikrarlı olduğunu belirtti. Oksun’a göre, faiz indirimi beklentisi, enflasyondaki yavaşlama ve ABD gümrük kısıtlamalarından görece az etkilenme gibi faktörler, Türkiye hisselerini daha cazip kılıyor.

Frankfurt merkezli DWS Investment’tan Sebastian Kahlfeld ise, bu girişlerin uzun vadeli değil, daha çok taktiksel nitelikte olduğunu ifade etti. Ancak Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikalarına dönüş yolunda ilerlemesi hâlinde değerlemelerin artabileceğini söyledi.