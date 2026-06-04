Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) enflasyonun gelecek yıl Arjantin’de yüzde 15.6, ülkemizde ise yüzde 18.3 seviyesinde olacağını öngörüyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa Türkiye, OECD’de gelecek yıl en yüksek enflasyon oranına sahip ülke olarak istenmeyen bir unvana ulaşacak. OECD bu yıl ise enflasyonun ülkemizde yüzde 28.4, Arjantin’de yüzde 30.5 olmasını bekliyor. Türkiye’de vatandaşlar tek haneli enflasyonun hayalini bile kuramazken OECD ülkelerinde ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3.4, gelecek yıl ise yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EK GRAFİK HAZIRLANDI

OECD raporunda Türkiye ve Arjantin için ayrı, diğer 36 üye ülke için ayrı bir enflasyon tablosu hazırlandı. Bu durum ülkemizdeki enflasyonun dünyadan ne kadar kopuk olduğunu gözler önüne serdi. Enflasyon yüksek seviyelerde kalırken büyüme de yavaşlayacak. OECD, bu yıla ilişkin Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 3.3’ten yüzde 3.1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise yüzde 3.8 olarak korundu.

OECD’nin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Citi ve Goldman Sachs da Türkiye’de ekonominin bu yıl yavaşlamasını bekliyor. EBRD’nin büyüme tahmini yüzde 3.5, Goldman’ın yüzde 2.7, Citi’nin de yüzde 2.5 oldu.