Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) küresel ekonomik belirsizlik verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre küresel ekonomik belirsizlik endeksi Nisan’da bir önceki aya kıyasla yüzde 52 artışla 33,2 puana çıktı.

Aynı zamanda, ekonomik belirsizlik endeksi Nisan'da, Covid-19 krizinin küresel ölçekte başladığı dönem Mart-Nisan 2020’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel belirsizliğin sebeplerinin başında da ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayının başında yabancı ülkelere uygulanacak gümrük vergilerini duyurması geliyor. Açıklanan tarifeler sonrasında dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 125’lere kadar çıkarmaları da küresel ölçekte ekonomik belirsizliği tetikleyen bir faktörler arasında yer alıyor.

Diğer yandan, OECD sosyal medya hesabından son günlerde ekonomik belirsizlik endeksinin biraz daha düştüğünü paylaştı. Bunun sebepleri ise Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri 90 gün ertelemesi ve ülkelerin tarifeler konusunda anlaşmaya ilişkin yaptığı çeşitli açıklamaları görülüyor.