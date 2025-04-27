MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı" Nisan ayı araştırmasının bir bölümünün sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Araştırma 28 ilde 8-12 Nisan tarihleri arasında bin 202 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapıldı.
Katılımcılara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ 'TÜRKİYE KÖTÜ YÖNETİLİYOR' DEDİ
"İyi yönetiliyor" diyenlerin oranı yüzde 24,7 olurken, "kötü yönetiliyor" diyenlerin oranı yüzde 71,8 oldu.
AKP VE MHP SEÇMENİ DE MEMNUN DEĞİL
AKP'li seçmenin yüzde 51,4'ü "iyi yönetiliyor" yanıtını verirken, "kötü yönetiliyor" diyenlerin oranı yüzde 43,5 oldu.
MHP seçmeninin ise yüzde 54,2'si "iyi yönetiliyor" yanıtını verirken; yüzde 42,7'si ise "kötü yönetiliyor" dedi.
MUHALİF SEÇMENLER MUTABIK
"İyi yönetiliyor" yanıtını veren CHP'lilerin oranı yalnızca yüzde 3,1 olurken; "kötü yönetiliyor" diyenlerin oranı yüzde 96,2 oldu.
İYİ Partililerin yüzde 95.8'i "kötü yönetiliyor" yanıtını verirken; HDP/YSP seçmeninin yüzde 91,5'i "kötü yönetiliyor" dedi.
Diğer partilere oy veren seçmenlerin de yüzde 89,9'u ekonomi yönetimini kötü bulduğunu söyledi.
Cevap vermeyen yüzde 3.5'e grafikte yer verilmedi.
İşte o anket: