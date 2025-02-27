Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 oranında düşüş kaydederek 99,2 seviyesine geriledi.
Sektörel bazda bakıldığında, tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarak 82,1'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 yükselerek 102,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,6 artarak 116,3'e ulaştı.
Ancak hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 düşüşle 114,2’ye, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 gerileyerek 89,3’e indi.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, özellikle hizmet ve inşaat sektörlerindeki gerilemelerin etkisiyle gerçekleşti.