Trump'ın Washington'daki düzenli Business Roundtable toplantısında yaklaşık 100 genel müdürle görüşmesi bekleniyor. Bu toplantıya Apple APPL.O, JPMorgan Chase JPM.N ve Walmart WMT.N gibi büyük ABD şirketlerinin genel müdürleri katılacak.

Trump, dün Beyaz Saray'da teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya gelmişti.

Trump'ın ekonomi politikası şu ana kadar büyük ölçüde gümrük vergisi açıklamalarına dayandı. Bu gümrük vergilerinin bazıları yürürlüğe girdi, bazılarıysa ertelendi. Trump, yeni gümrük vergilerinin ve koruyucu politikaların dengesiz ticari ilişkileri düzelteceğini, ABD'deki iş fırsatlarını artıracağını ve uyuşturucu maddelerin ABD'ye girmesini engelleyeceğini savunuyor.

Fakat piyasalar, bu politikaların işletmeler için maliyetleri artırarak enflasyonu yükseltebileceği ve tüketici güvenini zayıflatıp ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle sertçe dalgalanıyor.

Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye dair etkileri konusundaki endişelerle ABD'deki borsa endeksleri dün ekside kapandı. S&P 500 endeksi SPX, Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 3 geriledi.

Trump, Çin'de ithal edilen mallara yüzde 20 oranında ek vergi ve Kanada ile Meksika'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 oranında vergi getirmiş fakat bu vergilerin çoğunu 2 Nisan'a kadar ertelemişti. Trump, 2 Nisan'da tüm ticari ortaklarına mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri açıklamayı planlıyor.

KISA VADEDE BİRAZ SIKINTI

ABD başkanı geçen ay yaptığı açıklamada bu politikaların "kısa vadede biraz sıkıntı" yaratabileceğini fakat uzun vadede faydalar sağlayacağını belirtmişti.

Trump hafta sonu Fox News ile gerçekleştirdiği söyleşide gümrük vergilerinin durgunluğa yol açıp açmayacağı sorusunu yanıtlamadı.