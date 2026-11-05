Paraguay halkına hitap eden Pena, görevinden ayrılma kararının hayatının en zor anlarından birinde aldığını belirterek kendisine güvenen vatandaşlardan özür diledi.

‘İSTİFA ETME KARARI ALDIM’

Devlet Başkanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şayet bir an olsun halkımı hayal kırıklığına uğrattıysam halkımızdan özür dilemek istiyorum. Bana duyduğunuz güveni istismar etmek gibi bir niyetim asla olmadı. Ülkemizin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik kurumlarımızı koruma gerekliliğini gözeterek devlet başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım. Bugün hayatımın en zor anlarından birinde sizlere sesleniyorum. Sevgili yurttaşlarım, biz çok zor anlardan geçmiş ve her zaman ayağa kalkmayı bilmiş bir ülkeyiz. Halkımızın gücüne ve kurumlarımızın bu durumu aşma kapasitesine sonuna kadar inanıyorum."

İKTİDAR PARTİSİNDEN AZİL SÜRECİNE DESTEK

Pena'nın istifasında, kendi partisinin azil girişimine destek vermesi belirleyici gelişmelerden biri oldu. İktidardaki Colorado Partisinin (ANR) Genel Başkanı ve eski Devlet Başkanı Horacio Cartes, Pena hakkındaki azil sürecine destek vereceklerini duyurdu.

Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilecek olağanüstü oturum öncesinde açıklama yapan Cartes, kamu kaynaklarının, özel sektörün ve emeklilerin fonlarının usulsüz kullanılmasına karşı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Colorado Partisi olarak kamunun, özel sektörün ve emeklilerin fonlarının gasbedilmesinin yanında yer almayacağız. İnsanlarımızı ve partimizin temsil ettiği değerleri düşünmek zorundayız. Colorado bayrağı ülkeye hizmet geçmişini temsil eder, ona sadık kalmak, vatan gerektirdiğinde cesaretle hareket etmektir. Devlet Başkanlığı kurumunun ve cumhuriyetin kurumsal yapısının yeniden rayına oturtulması amacıyla Devlet Başkanı Pena'ya yönelik azil sürecini destekliyoruz."

AZİL DOSYASINDAKİ SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Muhalefet milletvekillerinin hazırladığı azil dosyasında Pena'ya yönelik çeşitli çıkar çatışması ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yer aldı. Dosyada, 2023 yılında devlet başkanlığı görevini devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini elinde tutmayı sürdürdüğü ve ticari çıkarlarını kamu görevinden üstün tuttuğu ileri sürüldü.

Suçlamalar arasında, Sosyal Güvenlik Enstitüsüne (IPS) ait yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunun Ueno Bank'ta tutulması yoluyla bankaya ayrıcalık sağlandığı iddiası da bulunuyordu. Ayrıca Carlos Carvallo'nun 2023 yılında Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına getirilmesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Pena ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Önceliğinin halkın çıkarlarını korumak olduğunu savunan Devlet Başkanı, usulsüzlüklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

UENO BANK KRİZİ SÜRECİ TETİKLEDİ

Paraguay'da siyasi krizin merkezinde yer alan gelişmeler, ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank'ın mali sorunlarıyla başladı. Yaklaşık 6,1 milyon nüfusa sahip ülkede 2,9 milyon kişiye hizmet veren bankaya, mali yapısındaki bozulma nedeniyle 3 Kasım'da müdahale edildi.

Paraguay Merkez Bankası, Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına gerilemesi üzerine tasfiye kararı aldı. Kararın uygulanmasıyla banka şubeleri kapatılırken mobil uygulama, banka kartları ve dijital bankacılık hizmetleri de durduruldu. Çok sayıda müşteri hesaplarındaki paraya erişemedi.

Mevduatlarına ulaşamayan vatandaşlar sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Krizin ardından Paraguay Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo da görevinden ayrıldığını açıkladı.

KONGREDE OLAĞANÜSTÜ OTURUMLAR KARARI

Ueno Bank'ın tasfiye edilmesiyle büyüyen tartışmalar, siyasi arenada da etkisini gösterdi. Muhalefet milletvekilleri ile Colorado Partisinin muhalif kanadı, Pena hakkında azil istemi içeren gensoru önergesi sundu.

Başvurunun ardından Paraguay Kongresi, konuyu ele almak üzere iki ayrı olağanüstü oturum düzenleme kararı aldı. İktidardaki partinin de azil sürecine destek açıklaması yapmasıyla siyasi baskı artarken Pena istifa kararını duyurdu.