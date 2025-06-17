

Geçen günlerde Magazin Burada'ya konuşan oyuncu Metin Keçeci gözyaşlarına boğulmuştu.

İntiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keçeci, kendisine destek olmayan sektöre sitem etmişti:

"İcralığım. Pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim."

"CENAZEME GELMEYİN" DEMİŞTİ

"Beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için de konuşuyorum."

Ünlü oyuncunun isyanının ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi.

Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat verecek.