Almanya'da Yılın Otomobili (GCOTY) ödülünün sahibi Volkswagen ID. Polo oldu. Elektrikli model, 47 otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin değerlendirmesinde Mercedes-Benz GLC gibi lüks modelleri de geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

Volkswagen'in ikonik Polo modelinin elektrikli halefi ID. Polo, önce 25 bin euro (yaklaşık 1 milyon 400) altındaki otomobillerin yarıştığı “Ekonomik” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ardından 5 finalist arasından sıyrılarak genel klasmanda da zirveye çıktı.

Finalde Kia PV5, Mercedes-Benz GLC, Xpeng X9 ve Hyundai Ioniq 6 N ile karşılaşan ID. Polo, jüri üyelerinin oylarıyla Almanya'da Yılın Otomobili unvanını kazandı.

Ödülün Alman bir markaya verilmesi nedeniyle olası önyargı tartışmalarına girmeden, jüri üyeleri arasında Alman ve uluslararası otomotiv gazetecilerinin bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

Volkswagen CEO'su Thomas Schaefer, ödülle ilgili yaptığı açıklamada ID. Polo'nun elektrikli mobiliteyi insanların günlük yaşamlarına taşıdığını vurguladı.

Volkswagen'in tasarım sorumlusu Andreas Mindt de Instagram paylaşımında, “Net bir tasarıma, tanınırlığa ve karaktere sahip gerçek bir Volkswagen yaratmak istedik” ifadelerini kullandı.

Almanya'da Yılın Otomobili kategorilerinin kazananları

GCOTY ödüllerinde farklı fiyat ve araç sınıflarında öne çıkan modeller de belli oldu.

Ekonomik (25 bin euro altı): Volkswagen ID. Polo

Kompakt (25 bin-40 bin euro): Kia PV5

Premium (40 bin-70 bin euro): Mercedes-Benz GLC

Lüks (70 bin euro üzeri): Xpeng X9

Performans: Hyundai Ioniq 6 N

Özel kategorilerde öne çıkan modeller

Ödül programında tasarım, fiyat-performans ve kullanım amacı gibi farklı kriterler de değerlendirildi.

Fiyat-performans: Geely E2

En iyi dış tasarım: Renault Twingo

En iyi iç tasarım: BMW iX3

En iyi güç aktarım sistemi: Porsche 911 Turbo S

Aile otomobili: Skoda Peaq

2027 yılı için sektörün önde gelen ismi ödülü ise Škoda Başkanı Klaus Zellmer'e verildi.