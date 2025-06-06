Türkiye'de uygulanan yüksek faizler, çok sayıda şirketin ucuz finansmana ulaşmasını imkansız hale getirirken, konkordato ve iflas sayılarında patlama yaşanmaya devam ediyor.



Yılın ilk 5 ayında konkordato ilan eden şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %97 artarak 967’ye ulaşırken, 71 konkordato ile en riskli sektör tekstil oldu.



Tekstil sektöründe yaşanan peş peşe iflaslar ve büyük ölçekli şirketlerin üretimi Mısır'a kaydırmasının ardından sektörde deprem etkisi yaratan haber Baltalı Grup'tan geldi.



TÜRKİYE'NİN DEV TEKSTİL FİRMASI İKİ FABRİKASINI KAPATIYOR



Baltalı Grup çatısı altında üretim yapan ve Türkiye'nin en büyük tekstil firmaları arasında yer alan Deniz Tekstil, yaşadığı mali sorunların ardından Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Denizli’nin Çal ilçesindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı.



DRT TV’den İbrahim Alayont’un haberine göre, Baltalı Grup, tekstil sektöründe yaşanan daralma nedeniyle iki üretim tesisini kapatma kararı aldı.



'SİPARİŞLER ARTARSA FABRİKALARI YENİDEN AÇACAĞIZ'



Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Afyon’un Hocalar ilçesi ile Denizli’nin Çal ilçesindeki konfeksiyon fabrikalarının, azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Baltalı, “Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal’da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok.” dedi.

'UYGULANAN EKONOMİK PROGRAM NEDENİYLE REKABETİ YİTİRDİK'



Faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişimin zorlaşmasıyla sanayicinin zor durumda kaldığını belirten Baltalı, “Faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişim çok önemli bir problem. Finans kuruluşları açısından da tekstil piyasada sıkıntılı olarak görüldüğü için kredi verilmek istenmiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de ne yazık ki buna örnek teşkil ediyor. Afyon’un Hocalar ilçesinde de konfeksiyon üretimimiz vardı. Geçen yıl talep daralması nedeniyle orayı geçici olarak 5 aylığına kapatmak zorunda kalmıştık. 1 Ocak 2025 itibarıyla tekrar açtık. Ancak şimdi, talep dağılması daha da şiddetlendiği için Hocalar ve Çal’daki üretim tesislerimizi kapatma kararı aldık. Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar bir kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır” ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE'DE 3 BİN SATILIK FABRİKA VAR'



Türkiye’de yaşanan krize dair önemli doneler ortaya koyan Baltalı, “Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarında satılık, bir o kadar da kiralık fabrika bulunuyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Ne oldu da birden bire bu duruma gelindi? Unutulmamalıdır ki, sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile oluşamaz. Sanayiciyi küstürmeden, tekrar yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan şehir ve ülke konumuna gelmemizin çok büyük yarar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.