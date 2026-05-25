Belce Örü Erçin

Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyon, yüksek faiz, çalışan yoksulluğu gibi pek çok sorunla aynı anda boğuşup hiçbirinde de galip gelemezken siyasi krizler çözümü daha da uzaklaştırıyor. İktidarın siyasi ve ekonomik hamlelerinin neticesinde vatandaşa kesilen fatura günden güne kabarırken CHP’ye verilen mutlak butlan kararı bu duruma tuz biber ekti. Mutlak butlanın ekonomiye etkisi ile ilgili Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “ 10 milyar dolar satıldı ama onun fırsat maliyeti yıllarca halkın omuzlarında olacak” paylaşımını yaptı.

‘ÇATIR ÇUTUR YAKIYOR’

Mutlak butlan kararını iç şok olarak değerlendiren Dr. Cüneyt Akman, internette yayınlanan Para Analiz programında son birkaç günde yaşanan piyasa hareketleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Resmen açıklanmadı ama haberlere yansıdığına göre Varlık Fonu devreye girdi ve alım yaparak borsayı yükseltti. Bu devam ettirilecek bir hareket değil. Para yakarak da dövizi tutmak bir yere kadar sürecek. Türkiye’de enflasyon yüzde 30’ların üzerinde seyrediyor. TL aşırı değerlenmeye doğru gidiyor. Cari açık rekoru kırılıyor.“

Ekonomi yönetimi sıcak para çekmek için dünyayı turlarken Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 360.8 milyar dolar açık verdi. Öte yandan Türkiye yüzde 37 politika faiz oranıyla dünyada Venezuela’dan sonra en yüksek faiz veren ikinci ülke. Bunun kanayan bir yara olduğunu belirten Akman, “Yabancı tefecilere kazanç sağlıyorsun ve çatır çutur rezev yakıyorsun, halkın yoksullaşıyor. Net uluslararası yatırım pozisyonu Türkiye’nin gerçek durumunu gösterir. Türkiye’nin 3 aydaki açığı 28 milyar dolar daha arttı” dedi.

‘Bu kumarhane düzenidir’

Ekonomist İnan Mutlu, “Yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki birçok çevrenin mutlak butlan kararından önceden haberi varmış. Deneyimlerimizden biliyoruz ki birileri borsa, döviz üzerinden böyle dönemlerde çok ciddi vurgun yapıyorlar. Bu kumarhane düzeni milyonlarca insanın üç kuruşluk birikimini de hiç ediyor” ifadelerini kullandı.

Yazık değil mi vatandaşa?

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, “Ülke ekonomisi, ocaktan beri kendini gösteren kırılganlık içindeydi, savaşla daha da kırıldı, butlanla daha da kırılacak. Şu saniye, carry koşa koşa kaçarken, menkul kıymet ya da doğrudan yatırım gelmezken, nereden sağlanacak o ihtiyaç? Rezerv. Nereye kadar? Yazık değil mi vatandaşa” diye sordu.