Altın fiyatları, dolarda görülen değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticari gerilim ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle, haftanın ikinci işlem gününde sert yükseldi. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilim her geçen gün hız kazanıyor. Yaşanan gerilimin etkisiyle altın fiyatları füze gibi fırladı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, birçok nedeni olduğunu bunların hepsinin ABD kaynaklı olduğunu belirtip altındaki yükselişin Trump'ın kritik minerallere yönelik tarifeleri ve Nvidia'nın zarar beklentisinin temel faktörler olduğunu söyleyerek nedenleri sıraladı.

İşte Eryılmaz'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler:

"Altının yükselişine destek veren birkaç neden var hepsi tabii ki Amerika kaynaklı. İlki Trump'ın kritik minerallere yönelik bir soruşturma başlatması. Yani kritik minerallere yönelik ithalatı kısıtlayıcı ve tarifeler getirmeyi düşünüyor olabilir. Özellikle bu piyasalarda yeniden tarife korkusunu canlandırmış görünüyor. Tabii bir de dünden kalan haber akışları var. Biri şu; Nvidia, Çin'e getirilen tarifeler sebebiyle yarı iletkenlerle ilgili 5,5 milyar dolarlık zarar, maliyete sebep olacağını söylüyor ve kârlılıklarının düşeceğini söylemiş. Bu durum piyasaya olumsuz etkiledi.

TOP ARTIK ÇİN'DE

Amerika 'Artık top Çin'de. Biz müzakere etmeyiz. Onlardan bir adım bekliyoruz.' dedi. Ancak Çin 'biz geri adım atmayacağız' diye karşılık verdi. Buna göre yine tarifelere yönelik korkuların yeniden arttığı görülüyor. Avrupa Birliği Amerikalı yetkililerle görüşmüş ama Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda çok fazla ilerleme kaydedilemeyeceği yönünde.

BORSADAKİ SATIŞ ALTINA TALEBİ ARTIRDI

Tüm bunlar küresel borsalara satış getirdiği için güvenli liman talebi gereği altına ciddi anlamda bir talep oluşturmuş görünüyor. Bizde de borsa tarafında baskı var. Hem yarın bir faiz artış beklentisi bir de üstüne küresel etkilerle birlikte gram altın tarafına çok yoğun bir artış var. Yani tarife kaynaklı demek yanlış olmaz. Altın tarafındaki bu yükseliş. Bu anlattığım nedenlerin hepsi birleşmiş ama iki temel neden önde. Bir, Nvidia'nın, Çin'e getirilen tarifeler bizi zarara uğratıyor açıklaması, iki, Trump'ın kritik minerallere yönelik soruşturma başlatıp oraya tarife uygulama meselesi."

ONS ALTINDA SON DURUM

Kritik veriler öncesinde altın, yeni güne rekorla başladı. Dünü 3 bin 209 dolar ile 3 bin 233 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 229 dolardan tamamladı. Yeni güne sabah seansında 11.24'te 3 bin 311 dolarda bulunuyor. Ons altın sene başından beri gösterdiği performans le yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam diyor. Sene başına 2 bin 615 dolardan başlayan ons altın yüzde 25'ten fazla değerlenerek 3 bin 311 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI AŞTI

Ons altındaki rekor yükseliş ve dolar/TL kurundaki sakin seyrin etkisiyle gram altında yukarı tarihi zirvelerin olduğu görülüyor. Gram altın, yurt içi taraftaki dolar/TL kurundaki gelişmelere ve ons altına etkileyecek olan ABD cephesindeki gelişmelere odaklandı.

Yarın yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi sabit tutması bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 897 lira ile 3 bin 65 liraya yükselerek resmi rakamlarda rekor tazeledi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 218 liraya yükselerek rekor tazelerken, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 113 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...